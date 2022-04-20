"Сподіваюся, що нас захоплять": харків'янка втекла в Дніпро та чекає, коли прийдуть "ополченці"

Валерія відчуває дивні симпатії до окупантів. І це попри те, що її мати постраждала від обстрілу. Зв'язку між цим фактом та агресією РФ дівчина не бачить.
Мешканка Харкова на ім‘я Валерія змушена була тікати в Дніпро від війни, яку розв'язала Росія. Дівчина чекає на повернення додому. І все б нічого, але вона дуже сподівається, що місто скоріше захоплять "ополченці" терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
Про це Валерія заявила в прямому ефірі на сторінці в Instаgram (instagram.com/valeriya__69).
"Я теж сподіваюся, що нас захоплять і я зберуся і поїду додому, тому що я дуже хочу додому", - каже Валерія.
Прямий ефір вона веде з якимось молодиком. Він теж зібрався їхати, мабуть, до Харкова після захоплення міста окупантами.
"Коли Росія буде, то і приїду", - каже він.
Чим займається співрозмовник Валерії - невідомо. На запитання про те, ким він працює, чоловік відповів, що питати про таке - "не в компетенції" Валерії. Сама ж дівчина безробітна.
Вона запитує, чи зможе повернутися до Харкова, якщо туди зайде "ополчення". Каже, що у неї там є прописка.
Валерія відчуває дивні симпатії до терористів і окупантів. І це попри те, що її мати постраждала від обстрілу. В автівці, в якій вони їхали, знаходилися ще чотири дитини, зокрема і піврічний малюк. Після першого блокпоста авто обстріляли. Мати дівчини отримала травми. Але всі залишилися живі. Також Валерія нещодавно поховала бабусю.
На сторінці дівчини в соцмережі інформації небагато - в основному фото.
Як відомо, путінська армія безжально бомбить Харків. Мер міста Ігор Терехов заявив, що внаслідок постійних обстрілів не залишилося безпечних місць. Він закликав цивільних евакуюватися з найнебезпечніших районів.
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