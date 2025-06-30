Чому 1 липня не можна влаштовувати гучних гулянь: яке церковне свято

1 липня не влаштовували гучних гулянь чи весіль - день був радше домашнім і спокійним.

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1 липня: яке церковне свято, що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 1 липня

Що не можна робити 1 липня

Народні прикмети і традиції

У вівторок, 1 липня, віряни святкують день пам'яті святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам'яна. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 1 липня

Святі відомі тим, що зцілювали людей (і навіть тварин) безкорисливо заради любові до Бога, не беручи жодної плати - звідси і титул "безсрібні".

відео дня

Існує кілька пар святих з іменами Косма і Дам'ян, проте найвідоміші брати, які жили в III столітті в Азії (Мала Азія, нинішня Туреччина). За переказами вони були рідними братами, народженими в християнській родині, а їхньою матір'ю була свята Теодотія.

Брати вивчили лікарське мистецтво і практикували його, зцілюючи хворих молитвою і лікарськими засобами, не беручи за це грошей. Вони здобули широку славу як милосердні цілителі, а їхні чудеса і після смерті стали джерелом численних зцілень.

Що не можна робити 1 липня

Не можна працювати в полі чи на городі - земля "дихає" і "відпочиває", тож її не слід турбувати.

Не слід різати домашніх тварин чи птахів - Косма і Дам'яна вважали покровителями худоби, особливо коней і волів, тому їх не можна було ображати.

Не влаштовували гучних гулянь чи весіль - день був радше домашнім, спокійним, сприятливим для молитви та лікування, а не для розваг.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

дощ на Косму і Дам'яна - серпень буде дощовим;

якщо ранок ясний - до гарного врожаю зерна;

гроза 1 липня - буде щедрий урожай горіхів;

Якщо цього дня спекотно і сухо, серпень буде дощовим;

сонце сідає в хмари - наступного дня буде дощ.

У народі 1 липня носило назву Кузьминки Цілителі. Таке прізвисько пов'язане з тим, що святих вважали заступниками хвороб, покровителями лікарів, знахарів і всіх, хто лікує людей і тварин.

Іменини 1 липня

Які завтра іменини: Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна.

Талісманом людини, народженої 1 липня, є чароїт. Неймовірно рідкісний і винятковий мінерал, чароїт високо цінується серед езотериків як камінь глибоких емоцій. У духовних практиках він вважається провідником щирих почуттів і мудрим наставником у мистецтві кохання.

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