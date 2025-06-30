Чому 1 липня не можна влаштовувати гучних гулянь: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 1 липня
- Що не можна робити 1 липня
- Народні прикмети і традиції
У вівторок, 1 липня, віряни святкують день пам'яті святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам'яна. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 1 липня
Святі відомі тим, що зцілювали людей (і навіть тварин) безкорисливо заради любові до Бога, не беручи жодної плати - звідси і титул "безсрібні".
Існує кілька пар святих з іменами Косма і Дам'ян, проте найвідоміші брати, які жили в III столітті в Азії (Мала Азія, нинішня Туреччина). За переказами вони були рідними братами, народженими в християнській родині, а їхньою матір'ю була свята Теодотія.
Брати вивчили лікарське мистецтво і практикували його, зцілюючи хворих молитвою і лікарськими засобами, не беручи за це грошей. Вони здобули широку славу як милосердні цілителі, а їхні чудеса і після смерті стали джерелом численних зцілень.
Що не можна робити 1 липня
Не можна працювати в полі чи на городі - земля "дихає" і "відпочиває", тож її не слід турбувати.
Не слід різати домашніх тварин чи птахів - Косма і Дам'яна вважали покровителями худоби, особливо коней і волів, тому їх не можна було ображати.
Не влаштовували гучних гулянь чи весіль - день був радше домашнім, спокійним, сприятливим для молитви та лікування, а не для розваг.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- дощ на Косму і Дам'яна - серпень буде дощовим;
- якщо ранок ясний - до гарного врожаю зерна;
- гроза 1 липня - буде щедрий урожай горіхів;
- Якщо цього дня спекотно і сухо, серпень буде дощовим;
- сонце сідає в хмари - наступного дня буде дощ.
У народі 1 липня носило назву Кузьминки Цілителі. Таке прізвисько пов'язане з тим, що святих вважали заступниками хвороб, покровителями лікарів, знахарів і всіх, хто лікує людей і тварин.
Іменини 1 липня
Які завтра іменини: Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна.
Талісманом людини, народженої 1 липня, є чароїт. Неймовірно рідкісний і винятковий мінерал, чароїт високо цінується серед езотериків як камінь глибоких емоцій. У духовних практиках він вважається провідником щирих почуттів і мудрим наставником у мистецтві кохання.
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Реформа церковного календаря в Україні
Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.
Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського міра". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.
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