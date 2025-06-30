Пенсіонери можуть отримати гроші від Ощадбанку: що потрібно зробити

Кошти виплачуватимуть одноразово в повному обсязі.

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Повернення пенсій через Ощадбанк / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Пенсіонери отримають кошти, які були переказані з рахунків Ощадбанку до ПФУ

Гроші отримають ВПО та ті, хто вчасно не пройшов ідентифікацію

Пенсіонерам потрібно написати відповідну заяву до ПФУ

Українцям повернуть пенсії, які були переказані з рахунків державного Ощадбанку до Пенсійного фонду. Відповідну умову ухвалив Кабмін України у своїй постанові № 745.

Відомо, що гроші повинні отримати внутрішньо переміщені особи (ВПО) та пенсіонери, які вчасно не пройшли ідентифікацію.

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Водночас, пенсіонерам для того, аби повернути свої кошти, треба написати до ПФУ. Зробити це можна:

через вебпортал ПФУ;

в Ощадбанку.

Форма заяви затверджена правлінням ПФУ і розсилається в банк протягом трьох робочих днів.

Варто зауважити, якщо заява подається віддалено, на документі має бути кваліфікований або вдосконалений електронний підпис. Ощадбанк приймає заяви від громадян за умови пред'явлення паспорта: банк перевірить особу та звернеться до Пенсійного фонду впродовж п'яти календарних днів.

"У разі відсутності підстав для поновлення виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) одержувачу виплата йому повернутих сум коштів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок, відкритий в уповноваженому банку, після проведення фізичної ідентифікації особи відповідно до Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", - йдеться у постанові.

Якщо пенсіонер помер, тоді невиплачена пенсія дістанеться його спадкоємцям у порядку, встановленому пенсійним законодавством.

Також відомо, що повернуті суми виплачують одноразово в повному обсязі:

якщо заявка надійшла до 20-го числа — гроші перерахують у поточному місяці.

якщо після 20-го — наступного місяця.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка: Главред

Виплата пенсій - останні новини

Як повідомляв Главред, українці віком від 80 років, які потребують постійного догляду, отримуватимуть підвищену щомісячну допомогу, майже в 1,5 раза більше, ніж раніше.

Починаючи з липня, частина пенсіонерів зможе отримувати надбавку в розмірі приблизно 300 гривень. Додаткова виплата передбачена для тих, хто має статус Почесного донора України.

Також деякі українські пенсіонери почнуть отримувати додаткові кошти до своїх щомісячних виплат. Такі зміни впроваджуються відповідно до чинного законодавства, яке передбачає нові механізми соціальної підтримки людей поважного віку.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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