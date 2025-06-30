"Прощення Росії": Сибіга жорстко відповів на скандальну заяву МЗС Словаччини

Що відомо:
- Сибіга відреагував на заяву глави МЗС Словаччини
- Почуття безкарності РФ є корінною причиною її злочинів
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву глави МЗС Словаччини про можливе "прощення Росії".
У сервісі мікроблогів X глава МЗС України підкреслив, що безкарність є головною причиною злочинів РФ.
"Почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощено, а не покарано. Росія вдарить вас і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви", - написав Сибіга.
Що відомо про скандальну заяву Бланара
Раніше глава МЗС Словаччини Юрай Бланар в ефірі каналу STVR заявив, що Захід повинен шукати можливості для відновлення комунікації з Росією в рамках міжнародного права.
При цьому він також не виключив, що Росію необхідно "можливо, навіть пробачити за все, що сталося".
Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України через особисту неприязнь з його боку. Володимир Зеленський нібито "ненавидить" його.
Як повідомляв Главред, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що Братислава готова використовувати право вето в ЄС, щоб заблокувати заборону на імпорт російських енергоресурсів.
Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що на саміті ЄС 6 березня вимагатиме відновлення транзиту російського газу через Україну.
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Хто такий Андрій Сибіга?
Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.
З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.
У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України, ідеться у матеріалі Главреда.
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