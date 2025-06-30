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Цей сон: соцмережі "розірвав" харизматичний хор із диригентом-красунчиком

Олена Кюпелі
30 червня 2025, 11:28
559
У соціальних мережах завірусилося відео з неймовірним виконанням пісні "Цей сон" львівського хору "Гомін".
Хор
Хор "Гомін" і його режисер / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

  • Чим знаменитий хор "Гомін"
  • Що пишуть коментатори з приводу хору "Гомін"

У мережі завірусилося відео дуже талановитого і харизматичного хору зі Львова "Гомін". Яскравий виступ на чолі з красунчиком-диригентом буквально розриває соцмережі.

Тепер у хору з'явилися тисячі нових шанувальників, а квитки на їхні концерти розлітаються зі швидкістю світла.

відео дня

Львівський хор "Гомін": що відомо

Львівський хор "Гомін" заснували 1988 року при обласному відділенні Музичного товариства України. Перший керівник "Гомону" - заслужений діяч мистецтв України, диригент Олег Цигилик.

З 2007 по 2013 рік художнім керівником хору "Гомін" був Руслан Ляшенко. За свою понад 30-річну історію хор "Гомін" провів десятки виступів в Україні та за кордоном, популяризуючи українську хорову музику.

Він ставав лауреатом численних хорових конкурсів, зокрема, національного конкурсу імені Миколи Леонтовича (1989), конкурсу імені Станіслава Людкевича, конкурсу імені Дениса Січинського, конкурсів-фестивалів "Просвіта" та "Хортиця-91".

@lvivorgan

Завершується співочий сезон найкращого хору 2024 року за версією "Укрінформ" - хору "Гомін"! Не пропустіть фінальні концерти, щоб зарядитися енергією, драйвом і любов'ю до української пісні! ? Вечори, які вам ще довго снитимуться: ? 2 липня / 19:00 - "Цей хор, цей хор мені щоночі сниться" Ностальгія, ретро, пісні, які знаємо з дитинства - перевірений рецепт гарного вечора. ? 11 липня / 19:00 - "Цей фольк, цей фольк..." Гомінкий, справжній - український фольк у виконанні "Гомону"! ? 13 липня / 19:00 - "Этот хор, этот хор мне каждую ночь снится" Ще одна нагода поринути у світ українського ретро - обіймаємо вас піснею! ? Не проґавте - буде яскраво, буде по-справжньому, буде "Гомін"!

♬ оригінальний звук - Львівський Органний

"Гомін" виконав одну з композицій за саундтреком до серіалу "Чорнобиль" від телеканалу HBO, прем'єра якого відбулася 2019 року. Твір, що звучав в останній серії фільму, називається "Вічна пам'ять".

У 2023 році хор "Гомін" увійшов до складу Львівського органного залу з метою синергії зусиль, досвіду та практик обох організацій. Із серпня 2023 року головним диригентом і художнім керівником хору став Вадим Яценко, під орудою якого "Гомін" в оновленому складі в жовтні того ж року представив Україну на Міжнародному хоровому фестивалі у шведському місті Лунд.

У 2024 році "Гомін" став найкращим хором України за версією національного рейтингу інформаційного агентства Укрінформ.

Диригент хору "Гомін"

Усіх звісно ж підкорила особистість головного артиста - харизматичного диригента Вадима Яценка. Чоловік викликав просто шквал компліментів у соціальній мережі завдяки своїй "голлівудській" зовнішності та таланту.

Львовский хор покорил соцсети
Львівський хор підкорив соцмережі / Фото Instagram/hominchoir

Харизматичний діяч мистецтв є доктором мистецтва та лауреатом всеукраїнського конкурсу хорових диригентів. Яценко здобув ступінь магістра та завершив асистентуру-стажування й аспірантуру в Національній музичній академії України на факультеті хорового диригування в класі професора, народного артиста України Євгена Савчука.

У хора
У хору "Гомін" тепер мільйон шанувальників / Фото скріншот TikTok

"Ні сорому, ні совісті, ні номера телефону", "Який харизматичний соліст", "хто-небудь може його зупинити? Рука не повертається перелиснути", - пишуть тепер уже шанувальниці артиста.

У хора
У хору "Гомін" тепер мільйон шанувальників / Фото скріншот TikTok

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