Прогриміли вибухи, був 'приліт': РФ вдарила 'Шахедами' по Кривому Рогу

Коротко:
- Російські окупанти вдарили "Шахедами" по Кривому Рогу
- У місті прогриміли вибухи, є приліт
- Уже відомо про 3 поранених, один з них "важкий", він в операційній
Російські окупанти вранці у понеділок, 30 червня, вдарили дронами "Шахед" по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.
Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він зазначив, що у місті прогриміли вибухи і були влучання.
"Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання", – написав Вілкул.
Водночас він закликав місцевих жителів нічого не знімати та не викладати в інтернет.
Вілкул пізніше повідомив, у місті розгортають штаб допомоги.
"Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчому палаці культури (місцеві зрозуміють). Будівельні матеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста. На зараз троє поранених. Один з них "важкий", вже в операційній", – розповів він.
У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки пошкоджені 5 автомобілів. Рятувальники ДСНС ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 29 червня був удар по Львівщині – мешканців просили не виходити з дому і закрити вікна. Внаслідок масованої атаки РФ по Львівщині уражено об’єкт у Дрогобицькому районі, влада закликала громадян залишатися вдома та зачинити вікна.
Також повідомлялося, що у ніч на 30 червня дрони РФ атакували Харківщину – є руйнування та пожежі, четверо постраждалих. Унаслідок ворожої атаки постраждали три населені пункти Харківщини.
Нагадаємо, країна-агресорка Росія може запускати до 1000 БПЛА за ніч – експерт попередив про небезпеку. Основною складністю для Росії є не саме виробництво дронів-камікадзе типу "Шахед", а виготовлення бойових частин до них.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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