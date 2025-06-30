На продуктовому кошику можна зекономити: в Україні подешевшав ряд позицій

За останній тиждень ціни на продукти різко змінились.

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Як змінились ціни на продукти в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні подешевшали: буряк, цибуля, томат, огірок

Водночас, ціни на картоплю та моркву почали зростати

У фруктовому сегменті відчутно впали ціни на черешню

В Україні переписали ціни на овочі та фрукти. Більшість продуктів подешевшали, але є й ті, які стали дорожчими. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Так, зростання пропозиції столових буряків призвело до різкого зниження цін. Вартість раннього овоча впала з 25-40 грн/кг до 15-20 грн/кг. З тієї ж причини подешевшала цибуля нового врожаю – вартість становить 14-25 грн/кг, хоча минулого тижня ціни були на рівні 25-40 грн/кг.

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Водночас, рання картопля та морква продавалися дорожче, ніж тижнем раніше. Наразі вартість встановлено 15-22 грн/кг та 50-55 грн/кг відповідно.

Аналітики додали, що томат (55-85 грн/кг) та огірок (15-30 грн/кг) подешевшали, а ціни на солодкий перець зросли (100-160 грн/кг).

"Подорожчали кабачок і часник. У сегменті зелені продовжили знижуватися ціни на петрушку і почав дорожчати кріп", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що у фруктово-ягідному сегменті через низьку якість черешні продавці були змушені й надалі знижувати ціни. Наразі вартість цієї ягоди становить 115-130 грн/кг, хоча раніше її продавали по 120-150 грн/кг.

Як змінились ціни на продукти / фото: EastFruit

Абрикос подешевшав (80-100 грн/кг), а персик подорожчав (100-120 грн/кг). Також розширився діапазон цін на суницю садову, який складає 75-120 грн/кг.

"Ціни щодо інших ягідних позицій зменшувалися. Особливо різко знизилася ціна на смородину, як чорну, і червону", - підсумували в EastFruit.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітик УКАБ Максим Гопка заявив, що сир в Україні належить до продуктів із високою вартістю, тому можливе подальше підвищення цін. Споживачам варто готуватися до нових змін у вартості цього продукту.

Також відомо, що лише за останній місяць вартість упаковки 210 грамів кави зросла на майже 30%. За наявних прогнозів варто очікувати і надалі поступового підвищення цін на каву в Україні.

Водночас, керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що у липні 2025 року, ціни на овочі почнуть знижуватися. Зокрема, подешевшають помідори огірки, молода картопля та цибуля.

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