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РФ вдарила по Харкову новим дроном: що про нього відомо

Анна Ярославська
30 червня 2025, 12:48
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Лише за останній тиждень Харків пережив 16 ворожих атак. Найчастіше окупанти били дронами-камікадзе "Шахед".
ППО, рятувальник
РФ вдарила по Харкову новим дроном / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС, 126 окрема бригада сил ТРО

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки дронових атак пережив Харків за тиждень
  • Що відомо про новий дрон "Черника"

Під час атаки на Харків російська армія вперше застосувала для удару по місту новий безпілотник "Черніка". Про це розповів мер міста Ігор Терехов.

За його даними, тільки за останній тиждень Харків пережив 16 ворожих атак. Найчастіше окупанти били дронами-камікадзе "Шахед".

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"Але також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій уперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою "Черніка", - розповів Терехов.

Що відомо про дрон "Черніка"

Новий російський дрон "Черніка" схожий за потужністю бойової частини на "Блискавку", але має іншу конструкцію. Унаслідок його удару пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі.

Загалом за останні сім днів постраждали четверо людей, серед них - дитина. На щастя, обійшлося без летальних випадків.

Вибухи було зафіксовано в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах. Руйнування зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства.

За цей період тривалість повітряних тривог у Харкові була на 33 години (43%) меншою, ніж у середньому по області.

"Це результат злагодженої роботи військових, протиповітряної оборони та аналітиків Ситуаційного центру. За це їм велике спасибі", - додав Терехов.

РФ вдарила по Харкову новим дроном: що про нього відомо
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Раніше український волонтер Сергій Стерненко написав у своєму Telegrаm-каналі, що дрони "Черніка-2" несуть бойову частину вагою 3,5 кілограма і мають функцію донаведення на ціль. Завдяки цій функції дрон може атакувати ціль в умовах придушення і втрати сигналу управління.

"Черніка-2" - це легкий БПЛА типу "літаюче крило". Він летить на крейсерській швидкості 75 км/год і може подолати відстань до 80 км на висоті не більше ніж 1,5 кілометра.

Вартість таких безпілотників відносно низька.

Темний колір корпусу дає змогу припустити, що БПЛА призначений для атак у вечірній і нічний час доби. При цьому інфрачервоної камери у нього не виявлено.

"Як варіант, збирають його просто з відходів чорного пінопласту. Але, гумор про пінопласт і палицю гумором, а ось те, що ця дешева кустарна залипуха має донаведення і БЖД масою до 3,5 кг, робить її небезпечною не тільки для особового складу, а й легкоброньованої техніки", - розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Як писав Главред, у ніч на 25 червня російська армія атакувала Харків дронами. Ворог завдав щонайменше сім ударів. Під ударом опинилося цивільне підприємство в Київському районі. Також було пошкоджено незаселений житловий будинок, виникла пожежа.

У ніч на понеділок, 30 червня, Харківська область зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Постраждали 8 осіб, із них одна дитина.

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