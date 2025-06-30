Чеченці масштабно наступатимуть на Запорізьку область, їх перекидають з РФ: деталі

Коротко:
- У Маріуполь прибуло з Росії понад 15 військових вантажівок з чеченцями
- Їх планують перемістити в Запорізьку область
- Це найбільший загін чеченців з 2023 року, який зафіксовано в Маріуполі
У тимчасово окупований Маріуполь у неділю, 29 червня, прибули понад 15 вантажівок з чеченцями. Їх перекинули з країни-агресорки Росії.
Про це повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. Він зазначив, що, згідно з наявною у нього інформацією, російські окупанти планують перекинути новоприбулих чеченців у Запорізьку область для наступів.
"15+ військових вантажівок з чеченцями вчора прибуло в Маріуполь з території РФ. За інформацією від наших джерел, вони мають переміститись в Запорізьку область (район Енергодару/ Мелітополя/ Василівки) сьогодні-завтра на ротацію", – йдеться у повідомленні.
Андрющенко зазначив, що це найбільший загін чеченців з 2023 року, який зафіксовано в Маріуполі.
"Чергове підтвердження максимальної логістичної мілітаризації міста", – додав він.
Дивіться відео про те, як окупанти перекидають вантажівки з чеченцями у Маріуполь:
Ситуація на фронті в Україні – останні новини
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Також раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли на прорив і просунулися на 2 напрямках фронту – в ISW повідомили деталі. Українські військові мають просування на двох ділянках фронту. Росіяни також намагаються просуватися, але безуспішно.
Нагадаємо, РФ перекинула 50 000 військових – WSJ заявили про скрутне становище ЗСУ біля Сум. Росіяни продовжують привозити резерви в Сумську область.
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Хто такий Петро Андрющенко?
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
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