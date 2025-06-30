Чеченці масштабно наступатимуть на Запорізьку область, їх перекидають з РФ: деталі

Це найбільший загін чеченців з 2023 року, який зафіксовано в Маріуполі. Його перекинуть в Запорізьку область.

https://glavred.net/ukraine/chechency-budut-masshtabno-nastupat-na-zaporozhskuyu-oblast-ih-perebrasyvayut-iz-rf-detali-10677464.html Посилання скопійоване

Чеченці масштабно наступатимуть на Запорізьку область, їх перекидають з РФ/ колаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко

Коротко:

У Маріуполь прибуло з Росії понад 15 військових вантажівок з чеченцями

Їх планують перемістити в Запорізьку область

Це найбільший загін чеченців з 2023 року, який зафіксовано в Маріуполі

У тимчасово окупований Маріуполь у неділю, 29 червня, прибули понад 15 вантажівок з чеченцями. Їх перекинули з країни-агресорки Росії.

Про це повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. Він зазначив, що, згідно з наявною у нього інформацією, російські окупанти планують перекинути новоприбулих чеченців у Запорізьку область для наступів.

відео дня

"15+ військових вантажівок з чеченцями вчора прибуло в Маріуполь з території РФ. За інформацією від наших джерел, вони мають переміститись в Запорізьку область (район Енергодару/ Мелітополя/ Василівки) сьогодні-завтра на ротацію", – йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначив, що це найбільший загін чеченців з 2023 року, який зафіксовано в Маріуполі.

"Чергове підтвердження максимальної логістичної мілітаризації міста", – додав він.

Вантажівки з чеченцями в Маріуполі/ скрін

Дивіться відео про те, як окупанти перекидають вантажівки з чеченцями у Маріуполь:

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Україна створює підрозділи з дронами-перехоплювачами – у ЗСУ розкрили деталі. Україна формує нові мобільні підрозділи, які захищатимуть внутрішні регіони за допомогою дронів-перехоплювачів.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ пішли на прорив і просунулися на 2 напрямках фронту – в ISW повідомили деталі. Українські військові мають просування на двох ділянках фронту. Росіяни також намагаються просуватися, але безуспішно.

Нагадаємо, РФ перекинула 50 000 військових – WSJ заявили про скрутне становище ЗСУ біля Сум. Росіяни продовжують привозити резерви в Сумську область.

Читайте також:

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред