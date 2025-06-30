Мобілізація жінок з вересня: в ЦПД звернулись до українців із важливою заявою

Окупанти хочуть посіяти панічні настрої серед українців.

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Заява ЦПД про мобілізацію жінок / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Повідомлення про мобілізацію жінок – фейк

На розгляді Верховної Ради немає законопроектів, які б передбачали такі зміни

Дані повідомлення є частиною інформаційної операції ворога

Російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито плани української влади з 1 вересня 2025 року розпочати масову мобілізацію жінок. Але дані повідомлення - фейк. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ворожі пропагандистські ресурси, посилаючись на анонімні джерела, заявляють, що начебто з 1 вересня 2025 року українська влада планує мобілізувати до мільйона жінок. Окремо підкреслюється нібито зниження вікового порогу до 18 років", - йдеться в повідомленні. відео дня

В ЦПД наголосили, що насправді жодних планів щодо мобілізації жінок в Україні не існує.

"На розгляді Верховної Ради немає законопроєктів, які б передбачали такі зміни. Також немає жодних рішень уряду чи заяв українських посадовців про масову мобілізацію жінок", - додали у відомстві.

Зазначається, що такі повідомлення є частиною інформаційної операції, яка має на меті дестабілізувати ситуацію в тилу, викликати тривожність і підірвати довіру до влади.

"Мета подібних інформаційних вкидів — посіяти панічні настрої серед українців і дестабілізувати ситуацію в тилу. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації і не піддавайтеся на провокації ворога", - підсумували в ЦПД.

Мобілізація в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Володимир Зеленський не піде на зниження призовного віку до 18 років в обмін на нові санкції Заходу проти Росії.

Також відомо, що в Україні можуть з’явитися нові можливості для військової служби чоловіків старшого віку. Парламент уже схвалив у першому читанні законопроєкт, який дозволяє українцям віком від 60 років добровільно укладати контракт зі Збройними силами строком до одного року.

Варто додати, що чоловіки, яким виповнилося 60 років, не матимуть широкої можливості укладати контракти на службу в Збройних силах України. Таке право надаватиметься лише вузькому колу особливо цінних фахівців, чиї знання критично необхідні для оборонного сектору.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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