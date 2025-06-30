"Діти сварять, що це шкідливо": Камалія зізналася в таємній залежності

Коротко:
- З початком війни у Камалії з'явилися дві шкідливі звички
- Артистка не знає, яку альтернативу їм підібрати
Українська співачка Камалія, як і багато українців під час повномасштабної війни, перебуває під постійним впливом стресу. На жаль, щоб регулювати свій емоційний стан артистка вибрала не найкорисніші способи, які перетворилися на шкідливі звички.
В інтерв'ю для "Наодинці" співачка зізналася, що останнім часом частіше стала вживати алкоголь: якщо раніше для неї це була рідкість, то тепер це келих вина перед сном. До того ж Камалія стала палити так багато, що навіть її діти забили на сполох.
"Я не можу заснути, якщо я келих вина не вип'ю ввечері. Раніше це було дуже рідко. Я не напиваюсь, не п'ю пляшками. Я курю, як скажена. Мої діти мене сварять, що це шкідливо. Я це розумію. Але для мене це зняття стресу. Я не знаю, чим можна замінити. Я і медитую, і займаюся кінним спортом. Але скільки я зараз курю — це просто жахлива звичка. Дуже сильно закурила під час війни. Не цигарки, а "електронку", - розповіла зірка.
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Раніше Главред розповів, що Pivovarov отримав звання Заслуженого артиста України за внесок у розвиток країни. Знаменна для кар'єри Артема Пивоварова подія відбулася в День його народження.
Також стало відомо, що турецько-український бізнесмен Мурат Налчаджиоглу розлучився з дівчиною-тренером. Про його роман із Людмилою Оверковською стало відомо лише у квітні.
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Хто така Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
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