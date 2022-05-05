В Іспанії затримали блогера Анатолія Шарія

Анатолій Шарій / скріншот з відео, ua.depositphotos.com

В Іспанії місцевого правоохоронця затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого СБУ давно підозрювала у державній зраді. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі української спецслужби.

Як кажуть в СБУ, затримання Шарія стало можливо завдяки тісній роботі з офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами і в результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців.

Українська спецслужба підозрює Шарія у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями КК:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

На думку слідчих СБУ, Шарій багато років займався протиправною діяльністю на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Більш того, є підстави вважати, що блогер діяв на замовлення іноземних структур, ворожих до України.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в умовах війни Росії проти України рішенням РНБО припинена діяльність низки політичних партій, у яких є зв'язки з країною-агресором. Про це керівник держави заявив у своєму відеозверненні.

Діяльність партій припинена на весь час дії воєнного стану.

"Рішенням РНБО на час дії воєнного стану призупиняється діяльність партій ОПЗЖ, партія Шарія, Опозиційний блок, наші, Соціалістична партія, Союз лівих сил, Прогресивна соціалістична партія, Ліва опозиція, Держава, Партія соціалістів, Блок Володимира Сальдо", - заявив Зеленський.

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