Скільки ув'язнених мобілізують за новим законом: Арахамія назвав реальне число

Рекрутери індивідуально вирішуватимуть, з ким із засуджених військові хочуть укласти контракт, розповів нардеп Давид Арахамія.

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Арахамія розповів, скількох ув'язнених можуть мобілізувати / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Загальна кількість ув'язнених, яких можуть мобілізувати, становить 15-20 тисяч осіб. Реальна кількість буде не менше кількох тисяч. Про це заявив голова фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті.

"Ресурс – десь 15-20 тисяч. Це загальний ресурс, який може підпадати під ці критерії. Скільки з них підпише безпосередньо контракт – ми не знаємо. Це ж за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше, ніж декілька тисяч людей, скажімо так", - пояснив Арахамія.

За його словами, рекрутери індивідуально визначатимуть, з ким із засуджених можна укласти контракт. Потім командир військової частини, який їх залучатиме, надасть необхідну документацію.

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"Потім з цими вже документи і фактично підписаним контрактом вони йдуть до суду. Суд приймає рішення про умовно-дострокове звільнення від покарання. І вони етапуються", - зазначив депутат.

Засуджені, з якими укладено контракт, направлятимуться до військової частини для проходження служби в Збройних силах України під охороною Національної гвардії.

Голова фракції також зазначив, що оцінки є дуже умовними, оскільки подібного ще не робили. Він сподівається, що президент підпише закон вже цього тижня і його опублікують.

"Головне управління розвідки – вони перші сказали, що вони будуть з цим працювати. Вони вже знають, вже навіть мають якісь напрацювання з людьми. І будемо дивитися", - додав Арахамія.

Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація ув'язнених - ухвалення закону

Нагадаємо, 13 березня, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №11079, який дозволяє звільнення засуджених від відбування покарання, щоб вони могли вступити на військову службу за контрактом.

Також, міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що на початку війни вже було помилувано близько 300 засуджених, які приєдналися до ЗСУ. При цьому, важливо розуміти, що в Україні "поза радарами" ТЦК перебувають громадяни, у яких колись була судимість, кількість таких людей сягає 50 000.

Як повідомляв Главред, 8 травня Верховна Рада прийняла законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію деяких категорій засуджених. За законопроєкт проголосувало 279 народних депутатів, проти – 0, ще 40 депутатів утрималися. З документа частково прибрали ризики щодо антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет. Тепер із в'язниці не зможуть мобілізуватися депутати та деякі топкорупціонери (з певними виключеннями). Також закон забороняє мобілізувати осіб, засуджених за тяжкі злочини, як-от вбивства чи зґвалтування.

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