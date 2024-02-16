"Дайте їм лопату в руки": Мін'юст про мобілізацію засуджених

В Україні планують дати дозвіл на мобілізацію засуджених. Для чого вони можуть бути потрібні - у матеріалі Главреда.

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Мін'юст про мобілізацію засуджених / колаж: Главред, фото: УНІАН

Не так давно в Міністерстві юстиції України висунули пропозицію про мобілізацію ув'язнених, не питаючи їхнього рішення. Трохи згодом стало відомо, як їх можуть використовувати на фронті. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі "Радіо Свобода".

За словами міністра, на початку війни було помилувано близько 300 засуджених, які приєдналися згодом до ЗСУ. Також в Україні тисячі громадян із судимістю самостійно виявили бажання бути в ЗСУ, серед них є навіть ті, хто колись отримав довічне ув'язнення.

При цьому, важливо розуміти, що в Україні "поза радарами" ТЦК перебувають громадяни, у яких колись була судимість, і кількість таких людей сягає 50 000.

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"Такі громадяни, як це не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку. І йдеться про десятки тисяч, щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, які не підпадають під радари ТЦК, через те, що вони колись там скоїли злочин", - каже Малюська.

До того ж, важливо розуміти, що в планах держави проведення ретельного аналізу осіб з інвалідністю, щоб попередити всі ризики. Загалом, засуджені можуть не лише брати участь у бойових діях, а й залучатися до виконання інших завдань.

"У всякому разі, наші воїни ж не тільки стріляють з автомата чи кулемета, вони й копають. Не хочете давати їм автомат або кулемет, дайте їм лопату в руки, щоб копали. Коротше кажучи, є безліч категорій тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі з огляду не на те, що вони можуть когось убити чи поранити, а з інших міркувань. Наприклад, ті, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинило якісь тяжкі наслідки. Чому така людина не може захищати і бути в лавах Збройних сил України?", - підсумував міністр.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, нова масштабна мобілізація спричинить економічний колапс. Про це розповів доктор економічних наук Андрій Длігач. Згідно зі словами експерта, збільшувати розтрати на армію наразі практично неможливо.

Також, чоловіки з умовними термінами покарання надалі підлягають мобілізації в Україні. Про це заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе.

До того ж, народні депутати мають 14 днів між першим і другим читанням, щоб пропонувати зміни та доповнення до законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону. За його словами, після того, як депутати внесуть свої поправки, законопроєкт буде направлено на розгляд до відповідного комітету. Стефанчук зазначив, що цей процес займе певний час, а друге читання закону може відбутися не раніше, ніж 21 лютого.

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