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Ув'язнені можуть "спокутувати провину на полі бою": що пропонує законопроект

Руслана Заклінська
15 березня 2024, 21:27
З в'язниці для військової служби людину доставить Нацгвардія до ТЦК та передасть для укладення контракту та відправки на фронт.
Ув'язнені можуть 'спокутувати провину на полі бою': що пропонує законопроект
Як законопроект про мобілізацію ув'язнених пропонує мобілізовувати їх до війська / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Верховна Рада розглядає законопроект, який може дозволити мобілізувати на військову службу за контрактом осіб, які перебувають у в'язниці. Для цього нардепи пропонують внести зміни до Кримінального і процесуального кодексів та інших законодавчих актів щодо умовно-дострокового звільнення від покарання. Про це вказано у законопроєкті №11079, оприлюдненому 15 березня на сайті парламенту України

Зокрема, нардепи пропонують дозволити застосування умовно-дострокового звільнення для тих, хто відбуває покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, за винятком тих, хто був засуджений за злочини проти національної безпеки України. Суд може призначити умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, якщо засуджений виявив бажання проходити таку військову службу "та відповідає вимогам проходження" служби у війську як "контрактник".

"У разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового кримінального правопорушення суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 71 і 72 цього Кодексу", - зазначили в документі.

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За ухилення від проходження військової служби після умовно-дострокового звільнення передбачена кара у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

При звільненні з в'язниці для військової служби людину доставить Нацгвардія до відповідного ТЦК та СП та передасть для укладення контракту та відправки до спеціалізованого підрозділу військової частини, де людина нестиме службу.

Чому нардепи запропонували ініціативу

У пояснювальній записці наголошують, що "не є секретом, що мобілізаційний ресурс нашого ворога є величезним, а тому нам слід використовувати всі наявні можливості для відсічі збройної агресії".

"Одним із ресурсів, який може бути використаний для посилення обороноздатності держави є особи, які відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. Серед цих людей є мотивовані та патріотично налаштовані громадяни, готові спокутувати власну провину перед суспільством на полі бою", - зазначили у законопроєкті.

Водночас залучення ув'язнених до військової служби вимагає чіткого законодавчого регулювання всіх аспектів, пов’язаних з:

  • умовно-достроковим звільненням таких осіб,
  • здійсненням адміністративного нагляду за ними,
  • прийняття їх на військову службу та визначення особливостей її проходження,
  • врегулювання питань соціального і правового захисту таких осіб тощо.

Ці питання має врегулювати законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду".

Мобілізація ув'язнених

Як повідомляв Главред, у середу, 13 березня, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №11079, який дозволяє звільнення засуджених від відбування покарання, щоб вони могли вступити на військову службу за контрактом.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що на початку війни вже було помилувано близько 300 засуджених, які приєдналися до ЗСУ. При цьому, важливо розуміти, що в Україні "поза радарами" ТЦК перебувають громадяни, у яких колись була судимість, кількість таких людей сягає 50 000.

Також чоловіки з умовними термінами покарання підлягають мобілізації в Україні, заявив заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе. Він наголошує, що умовний термін не виключає служби в Збройних силах України.

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