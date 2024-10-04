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ЗСУ можуть знищити майже 300 військових об'єктів: у Spiegel заявили про удари вглиб РФ

Юлія Закрепа
4 жовтня 2024, 17:55оновлено 4 жовтня, 18:44
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Україна має у своєму розпорядженні ракети ATACMS, які запускаються з РСЗВ типу HIMARS.
ЗСУ можуть знищити майже 300 військових об'єктів: у Spiegel заявили про удари вглиб РФ
Які об'єкти РФ під загрозою знищення / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео, Вікіпедія

Аналітики ISW повідомили, якщо західні союзники дадуть Україні дозвіл завдавати удари вглиб території Росії, то крилаті ракети Storm Shadow можуть вразити 261 військовий об'єкт російської армії.

Журналісти Der Spiegel звертають увагу на те, що такий дозвіл є центральним моментом у плані перемоги президента України Володимира Зеленського над кремлівським главою Путіним.

Для того, щоб ЗСУ дали відсіч окупаційній армії, яка наступає, український лідер хоче використовувати зброю дальньої дії, яку поставляють західні союзники, для ударів у глибину території Росії.

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Під час нещодавнього візиту в США Зеленський просував свій план, зокрема, і на зустрічі з президентом Джо Байденом у Білому домі, але, ймовірно, без успіху.

Невдовзі Байден оголосив, що США поставить Україні додаткові боєприпаси та системи ППО на суму, еквівалентну 7,2 мільярда євро. Крім того, Вашингтон невдовзі вперше має передати Силам оборони високоточні бомби для винищувачів F-16.

Утім поки що президент Сполучених Штатів, принаймні офіційно, не дав президенту України дозволу бити американською зброєю вглиб Росії.

Журналісти Spiegel також опитали військових експертів і ті пояснили, що Зеленський, імовірно, продовжить наполягати на наданні Україні такого дозволу.

Аналітики ISW у Вашингтоні припускають, що приблизно 300 російських військових об'єктів перебувають у зоні ураження західної зброї, яку можуть застосувати українські військові.

Фахівці приділяють увагу двом типам зброї. По-перше, крилатим ракетам Storm Shadow (Scalp), які поставили Британія і Франція і які перебувають на озброєнні України з 2023 року. Вони запускаються з винищувачів і можуть функціонувати на відстані до 250 кілометрів.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Що відомо про Storm Shadow/SCALP / Інфографіка: Главреда

Як свідчить аналіз геоданих, проведений Кемероном Гейсом з ISW наприкінці вересня, у разі якщо ЗСУ запустять поблизу лінії фронту Storm Shadow, то в зоні їхнього ураження опиниться 261 військовий об'єкт армії Росії (наприклад, склади боєприпасів).

Україна також має у своєму розпорядженні ракети ATACMS, які запускаються з РСЗВ типу HIMARS.

Минулого року США спершу поставили Силам оборони моделі з дальністю польоту 170 кілометрів, а потім надали Україні версію ATACMS, яка запускає ракети на відстань до 300 кілометрів.

ЗСУ можуть знищити майже 300 військових об'єктів: у Spiegel заявили про удари вглиб РФ
Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главреда

Відповідно до даних Гейса, за допомогою такої зброї Сили оборони могли вразити 52 російських військових об'єктів наприкінці вересня 2024 року.

У виданні вказують, що Україна також має у своєму розпорядженні американські ракети GMLRS, які можуть вражати цілі на відстані до 77 кілометрів.

На думку Джорджа Барроса, експерта з Росії та керівника групи геоданих ISW, удари вглиб Росії західною зброєю можуть завадити можливості російської влади "перекидати маси військ з безпечних внутрішніх районів".

Експерт вказав, що якби ця можливість Кремля була нівельована, то це "значною мірою завадило б" військовим операціями Росії і підвищило б шанси нашої держави на деокупацію оперативно важливих територій.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, що Україна може отримати модернізовані винищувачі Mirage. Зазначається, що конкретні аспекти модернізації французи не оголошують, але, ймовірно, мова про адаптацію літака до бомб Armement air-sol modulaire (AASM), які раніше вже були поставлені Україні.

Генерал США Девід Петреус розкрив, коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ. Він пояснив, що цей дозвіл США повинні надати якомога швидше. Ця ситуація схожа з рішеннями, які Білий дім приймав надто довго, наприклад, надання літаків F-16, танків Abrams, Leopard та ракет ATACMS.

Наприкінці вересня Україна отримала потужну зброю. Криволап заявив, що на території агресора Росії є три групи цілей, які Україна могла б уразити ракетами і дронами. Удар по військовому арсеналу в Торопці - не останній, кампанія буде успішно продовжуватися.

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