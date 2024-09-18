Україна може отримати модернізовані винищувачі Mirage: яка їх особливість

Після модернізації винищувач відійде від своєї традиційної ролі.

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Винищувачі Mirage-2000 / колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org

Франція модернізує частину винищувачів Mirage 2000-5. Раніше ці літаки було обіцяно передати Україні. Про це повідомляє SudOuest.

"‎Частину Mirage 2000-5, яку Франція має намір доставити в Україну, "трансформують" у Казо (французька авіабаза - ред.). Це зроблять для того, щоб надати їм можливості стрільби по наземних цілях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що конкретні аспекти модернізації французи не оголошують, але, ймовірно, мова про адаптацію літака до бомб Armement air-sol modulaire (AASM), які раніше вже були поставлені Україні.

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Така модернізація свідчить про те, що Mirage-2000-5 відійде від його традиційної ролі перехоплювача. Адже при їх створенні не було передбачено можливості застосування боєприпасів повітря-земля.

Винищувач Mirage / Інфографіка: Главред

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

Передача Україні винищувачів Mirage - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна вже в цьому році може отримати французькі винищувачі Mirage-2000-5.

Також повідомлялось, що Франція може передати Україні лише 6 літаків Mirage 2000-5.

Однак, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап вважає, що винищувачі Mirage не допоможуть впоратися з однією з найголовніших загроз з повітря - з КАБами.

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