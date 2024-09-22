Україна отримала потужну зброю: яким об'єктам РФ загрожують удари - експерт

Удар по Торопцю - не одноразова акція, кампанія триватиме, переконаний Костянтин Криволап.

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Україна міцною зброєю продовжить завдавати ударів по території Росії - Криволап / Колаж: Главред, фото: United 24, соцмережі

На території агресора Росії є три групи цілей, які Україна могла б уразити ракетами і дронами. Удар по військовому арсеналу в Торопці - не останній, кампанія буде успішно продовжуватися. Про це заявив авіаційний експерт, колишній інженер КБ Антонов Костянтин Криволап.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що атаку на Торопець не треба розглядати як одноразову акцію. До того ж росіяни демонструють нездатність захистити свої військові об'єкти.

"Думаю, не варто розглядати цю подію як разову акцію. Щоб уражати інші об'єкти, треба спочатку до них дістатися. Військова база в Торопці була фактично відкритим об'єктом - росіяни жодним чином її не маскували, і схоже, не особливо захищали.

Історія із захистом цієї бази для мене взагалі загадка. Зберігати боєприпаси зверху в ситуації, коли об'єкт може бути уражений - це дебілізм. Якщо подивитися на карту, Торопець розташований на північному напрямку, по дорозі на Оленья. Маршрут уже відомий, але росіяни так і не второпали, що може бути уражений ще й Торопець", - зазначив експерт.

Які об'єкти у РФ може уразити Україна

На думку аналітика, існує три групи об'єктів у Росії, які можуть опинитися під ударом українських дронів і ракет.

"Перша - військові аеродроми і повітряні засоби нападу. Щоб припинити історію з коригованими авіабомбами, потрібно змусити противника скоротити кількість польотів літаків і перешкодити доставці КАБів на лінію зіткнення", - сказав експерт.

Також Сили оборони здатні й надалі бити по російській нафтовинці.

"Друга група передбачає дії економічного та військового напрямків. Тут ідеться про ураження російської нафтянки, включно з нафтобазами, нафтопереробними заводами і відповідною логістикою. Останній удар по Московському НПЗ замкнув коло всіх нафтопереробних заводів у європейській частині Росії, по яких завдавали ударів. Тепер можна сказати, що вони всі були уражені різною мірою. Удари по НПЗ здійснювалися і минулого року, особливо активними вони були з зими. Зараз уже десь місяць ми не б'ємо по таких заводах, тому що чекаємо.

Деякі НПЗ були уражені вже другим-третім колом. Щойно росіяни щось і десь підремонтують, удари завдаються знову. У результаті росіяни змушені були відмовитися з 1 вересня зняти заборону на експорт світлих нафтопродуктів, яких їм самим уже не вистачає", - каже Криволап.

На думку аналітика, також потрібно уражати і ворожий промисловий комплекс. Але поки що для цього не вистачає коштів.

"Третя група об'єктів - засоби протиповітряної оборони (їх можна віднести до категорії аеродромної компоненти) і військово-промисловий комплекс. Причому під ВПК слід розуміти не лише заводи, а й усю логістику та систему зберігання того, що виробляється. І щоб усе це уразити, дронів із бойовою частиною вагою 10-20 кг недостатньо", - додав експерт.

Короткот про НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Зброя України для потужних ударів по РФ

Україна й надалі завдаватиме ударів по російській території, оскільки в неї з'явилася зброя, яка дозволяє здійснювати потужні дії.

"Усі ці військові об'єкти нам потрібно знищувати. І я не думаю, що Україна зупиниться, і очікую успішного продовження такої кампанії. Уже з'явилися засоби, принаймні з точки зору швидкості доставки бойової частини, які дають змогу завдавати потужних ударів. Раніше, коли у нас були дрони, що літають зі швидкістю 120-150 км, росіяни встигали піднятися в повітря з аеродромів і полетіти. Можливості дозволяли нам ганяти Ту-95 по всій Росії, але не надійно їх знищувати. А от із появою у нас нових засобів ураження росіянам доведеться суттєво переглядати плани щодо зберігання свого авіаційного потенціалу", - підкреслив Костянтин Криволап.

Дивіться відео, в якому Криволап розповів, чим вдарили по військовій базі РФ у Торопці:

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Удари по військових базах і складах у Росії - головні новини за темою:

Днями, 18 вересня, БПЛА вдарили по військовій базі в Торопці Тверської області на території Росії. Аналітики назвали удар "історичним" і припустили, що там зберігалися різні ракети, які зрештою вибухнули.

Після цього, в ніч на 21 вересня, було атаковано два військові арсенали в РФ - у Краснодарському краї та Тверській області. Там прогриміли потужні вибухи. Ймовірно, на складах у Тверській області зберігалися північнокорейські ракети KN23 і боєприпаси до РСЗВ Смерч.

Військові арсенали Росії атакувала Україна, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Українські сили оборони завдали ударів по "Тихорецьку" в Краснодарському краї і 23-му арсеналу Головного артилерійського управління російського Міноборони біля населеного пункту Жовтневий Тверської області. Крім того, було завдано удару і по радіолокаційній станції Підліт.

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