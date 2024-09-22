УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна отримала потужну зброю: яким об'єктам РФ загрожують удари - експерт

Андрій Ганчук
22 вересня 2024, 18:50
414
Удар по Торопцю - не одноразова акція, кампанія триватиме, переконаний Костянтин Криволап.
Паляниця, Торопець
Україна міцною зброєю продовжить завдавати ударів по території Росії - Криволап / Колаж: Главред, фото: United 24, соцмережі

На території агресора Росії є три групи цілей, які Україна могла б уразити ракетами і дронами. Удар по військовому арсеналу в Торопці - не останній, кампанія буде успішно продовжуватися. Про це заявив авіаційний експерт, колишній інженер КБ Антонов Костянтин Криволап.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що атаку на Торопець не треба розглядати як одноразову акцію. До того ж росіяни демонструють нездатність захистити свої військові об'єкти.

"Думаю, не варто розглядати цю подію як разову акцію. Щоб уражати інші об'єкти, треба спочатку до них дістатися. Військова база в Торопці була фактично відкритим об'єктом - росіяни жодним чином її не маскували, і схоже, не особливо захищали.

Історія із захистом цієї бази для мене взагалі загадка. Зберігати боєприпаси зверху в ситуації, коли об'єкт може бути уражений - це дебілізм. Якщо подивитися на карту, Торопець розташований на північному напрямку, по дорозі на Оленья. Маршрут уже відомий, але росіяни так і не второпали, що може бути уражений ще й Торопець", - зазначив експерт.

Які об'єкти у РФ може уразити Україна

На думку аналітика, існує три групи об'єктів у Росії, які можуть опинитися під ударом українських дронів і ракет.

"Перша - військові аеродроми і повітряні засоби нападу. Щоб припинити історію з коригованими авіабомбами, потрібно змусити противника скоротити кількість польотів літаків і перешкодити доставці КАБів на лінію зіткнення", - сказав експерт.

Також Сили оборони здатні й надалі бити по російській нафтовинці.

"Друга група передбачає дії економічного та військового напрямків. Тут ідеться про ураження російської нафтянки, включно з нафтобазами, нафтопереробними заводами і відповідною логістикою. Останній удар по Московському НПЗ замкнув коло всіх нафтопереробних заводів у європейській частині Росії, по яких завдавали ударів. Тепер можна сказати, що вони всі були уражені різною мірою. Удари по НПЗ здійснювалися і минулого року, особливо активними вони були з зими. Зараз уже десь місяць ми не б'ємо по таких заводах, тому що чекаємо.

Деякі НПЗ були уражені вже другим-третім колом. Щойно росіяни щось і десь підремонтують, удари завдаються знову. У результаті росіяни змушені були відмовитися з 1 вересня зняти заборону на експорт світлих нафтопродуктів, яких їм самим уже не вистачає", - каже Криволап.

На думку аналітика, також потрібно уражати і ворожий промисловий комплекс. Але поки що для цього не вистачає коштів.

"Третя група об'єктів - засоби протиповітряної оборони (їх можна віднести до категорії аеродромної компоненти) і військово-промисловий комплекс. Причому під ВПК слід розуміти не лише заводи, а й усю логістику та систему зберігання того, що виробляється. І щоб усе це уразити, дронів із бойовою частиною вагою 10-20 кг недостатньо", - додав експерт.

Україна отримала потужну зброю: яким об'єктам РФ загрожують удари - експерт
Короткот про НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Зброя України для потужних ударів по РФ

Україна й надалі завдаватиме ударів по російській території, оскільки в неї з'явилася зброя, яка дозволяє здійснювати потужні дії.

"Усі ці військові об'єкти нам потрібно знищувати. І я не думаю, що Україна зупиниться, і очікую успішного продовження такої кампанії. Уже з'явилися засоби, принаймні з точки зору швидкості доставки бойової частини, які дають змогу завдавати потужних ударів. Раніше, коли у нас були дрони, що літають зі швидкістю 120-150 км, росіяни встигали піднятися в повітря з аеродромів і полетіти. Можливості дозволяли нам ганяти Ту-95 по всій Росії, але не надійно їх знищувати. А от із появою у нас нових засобів ураження росіянам доведеться суттєво переглядати плани щодо зберігання свого авіаційного потенціалу", - підкреслив Костянтин Криволап.

Дивіться відео, в якому Криволап розповів, чим вдарили по військовій базі РФ у Торопці:

Хто такий Костянтин Криволап?

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Удари по військових базах і складах у Росії - головні новини за темою:

Днями, 18 вересня, БПЛА вдарили по військовій базі в Торопці Тверської області на території Росії. Аналітики назвали удар "історичним" і припустили, що там зберігалися різні ракети, які зрештою вибухнули.

Після цього, в ніч на 21 вересня, було атаковано два військові арсенали в РФ - у Краснодарському краї та Тверській області. Там прогриміли потужні вибухи. Ймовірно, на складах у Тверській області зберігалися північнокорейські ракети KN23 і боєприпаси до РСЗВ Смерч.

Військові арсенали Росії атакувала Україна, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Українські сили оборони завдали ударів по "Тихорецьку" в Краснодарському краї і 23-му арсеналу Головного артилерійського управління російського Міноборони біля населеного пункту Жовтневий Тверської області. Крім того, було завдано удару і по радіолокаційній станції Підліт.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війська Росії війна Росії та України Костянтин Криволап
Реклама

Головне за день

Області окутає туманом: названо один регіон, де буде дощ

Області окутає туманом: названо один регіон, де буде дощ

19:16 Синоптик
Україна отримала потужну зброю: яким об'єктам РФ загрожують удари - експерт

Україна отримала потужну зброю: яким об'єктам РФ загрожують удари - експерт

18:50 Україна
Похолодає до +5: в Україну повертаються зливи з грозами

Похолодає до +5: в Україну повертаються зливи з грозами

18:17 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти дівчину 34724

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти дівчину

Експерти закликали припинити косити траву після певного періоду: що відомо 6681

Експерти закликали припинити косити траву після певного періоду: що відомо

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: Левам - розбіжності, Риб підведе здоров'я 6645

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: Левам - розбіжності, Риб підведе здоров'я

Досвідчені гурмани кладуть секретну добавку: як засолити огірки, щоб хрустіли 4821

Досвідчені гурмани кладуть секретну добавку: як засолити огірки, щоб хрустіли

Останні новини

19:16

Області окутає туманом: названо один регіон, де буде дощ

18:50

Україна отримала потужну зброю: яким об'єктам РФ загрожують удари - експертВідео

18:20

Лукашенку пригрозили наслідками через вояж Пушиліна в Білорусь

18:17

Похолодає до +5: в Україну повертаються зливи з грозами

17:49

Цією ракетою лякав Медведєв. Що не так із "Сарматом", який вибухнув у РФВідео

Території з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи ЗаходуТериторії з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи Заходу
17:34

Війна не закінчується: як довго РФ зможе йти в наступ

17:16

Кидають у бій "вагнерів" і зеків: РФ на важливому напрямку перейшла в оборону

17:06

3 суворі заборони, які не можна порушувати: суворі прикмети 23 вересня

16:16

Що не можна робити за столом у казахів: цікаві традиції найгостиннішого народу

Реклама
16:15

Чого чекати, якщо Байден відмовиться від плану перемоги: Зеленський назвав сценарій

16:11

Удари далекобійною зброєю по РФ: чому насправді Захід відтягує рішення

15:57

Підтримка щодо вступу в ЄС: у Польщі заговорили про "вимоги" для України

15:45

Загроза наступу на Дніпро: чи може РФ прорвати оборону - експерт

15:23

Росіяни знищують КАБами власну територію: в ЗСУ назвали мотиви окупантів

15:18

Два тижні на візит до ТЦК: хто першим отримає повістку через Укрпошту

14:55

Український ексфутболіст Тимощук потрапив у новий антиукраїнський скандал

14:43

Гороскоп Таро на тиждень з 23 по 29 вересня: Овнам - сюрприз, Тельцю - зустріч

14:30

Гороскоп на завтра 23 вересня: Козерогам - неймовірна удача, Ракам - велике навантаженя

14:10

Ядерна тріада Росії дала тріщину: Україна завдала потужних ударів по 2 напрямках

13:55

"Світло буде по 4-5 годин на добу": українців попереджають про відключення АЕС

Реклама
13:52

Росія під час обстрілів вдарила по підстанціях і шахті у трьох областях: чи будуть відключення

13:47

"Спорт - поза політикою": Подкопаєва зробила гучну заяву

13:15

Досвідчені господині ніколи не викидають яєчну шкаралупу: для чого її зберігаютьВідео

12:59

ЗСУ могли атакувати військову базу в Торопці новою українською зброєюВідео

12:55

Експерт: Удари СБУ по стратегічних ракетних складах РФ змінюють хід війни

12:43

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: кому пощастить до кінця місяця

12:27

По машині російського командира та його заступника "прилетіло" дроном: подробиці

12:12

Рахунок на сотні: скільки авіабомб РФ випустила по Україні за тиждень - Зеленський

11:36

ISW: Іран не відправив Росії пускові до Fateh-36 заради більших поставок ракет

11:35

Церковне свято 23 вересня: що категорично заборонено робити у цей день

11:02

Експерти закликали припинити косити траву після певного періоду: що відомо

10:55

Знищення боєприпасів РФ: Плетенчук попередив про план росіян в Чорному та Азовському морях

10:43

Любовний гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: Овну - занепокоєння, Леву - сильне почуття

10:25

Ядерна ракета "Сармат" вибухнула на полігоні в Росії: утворилась величезна вирва - OSINT

09:59

Гороскоп на тиждень з 23 по 29 вересня: Левам - розбіжності, Риб підведе здоров'я

09:58

РФ прорвалась біля восьми населених пунктів на Донеччині: у DeepState розкрили загрози

09:37

Викликало землетруси до 3,5 бала: що зберігалось на підірваному складі у Торопці

09:22

Лорак із м'ясистими стегнами засвітила зайвогоВідео

09:19

Понад 80 цілей: РФ вдарила по Україні ракетами і дронами - що вдалось збити

08:53

ЗСУ стримують сильні наступи росіян: в ISW розкрили найбільш небезпечні напрямки

Реклама
08:24

Протести в РФ не вщухають: у США розповіли, чому Кремль не оголошує мобілізацію

07:43

Кількість постраждалих зростає: нові деталі удару РФ по багатоповерхівці в ХарковіФото

06:24

Скільки російських складів здатна знищити Україна?Погляд

06:20

Знайти прибульця серед принцес за 5 секунд зможе лише геній: неймовірна загадка

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти дівчину

04:10

Хто ви - харизматична людина чи одинак: дуже точний тест за картинкою

03:00

Домовленість з США про вступ в НАТО: експерт про додатковий пункт плану перемоги

02:26

Не лише F-16 та Mirage-2000: Україна може отримати два нові типи літаків - Умєров

01:30

Досвідчені гурмани кладуть секретну добавку: як засолити огірки, щоб хрустілиВідео

21 вересня, субота
23:34

Непотрібній Лоліті скасували черговий концерт

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти