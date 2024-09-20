Змінить хід війни: генерал США розкрив, коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ

Україні може найближчим часом отримати рішення - генерал США Девід Петреус розкрив подробиці.

https://glavred.net/ukraine/zminit-hid-viyni-general-ssha-rozkriv-koli-ukrajina-otrimaye-dozvil-na-udari-vglib-rf-10598843.html Посилання скопійоване

Коли ЗСУ отримають дозвіл США / колаж: Главред, фото: АрміяInform, Стратком ЗСУ

Дозвіл США на удари вглиб Росії може змінити хід війни. Генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус наголосив, що через постійний російський терор українського населення цей дозвіл повинен бути наданий якомога швидше.

Петреус заявив, що можливо США оголосять про нього найближчим часом, однак в Росії досі залишається велика кількість цілей, по яких наша країна може завдавати ударів.

Генерал США у відставці розповів, що президент України абсолютно правий у тому, що обмеження, які зараз існують на використання американської тактичної ракетної системи, а також британської Storm Shadow, аналогічної ракети великої дальності, мають бути зняті, передає 24 канал.

відео дня

"Для мене незрозуміло, чому цей дозвіл зайняв так багато часу, особливо після того, коли Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві", - наголосив Петреус.

За його словами, Росія по варварськи використовує плануючі бомби, які не є точними. Окупанти завдають ударів по містах, особливо по Харкову та системно вражає енергосистему України.

Куди Україна може бити по РФ / Інфографіка: Главреда

США не надає дозвіл на удари вглиб Росії попри те, що українці вже, практично кожної ночі, завдають ударів по ворожих цілях на території Росії та провели несподіваний та дивовижний наступ на Курську область.

Генерал у відставці висловив сподівання, що між Україною та США зараз тривають інтенсивні переговори і невдовзі наша держава отримає цей дозвіл.

"Можливо це відбудеться, коли президент України відвідає США. Дехто у Вашингтоні говорить, що росіяни перемістили всі цілі, які можна було б вражати. Однак ще є понад 100 важливих цілей, які неможливо просто так підняти і перемістити. Вони є в зоні досяжності американських тактичних ракетних систем або Storm Shadow", - зазначив генерал США у відставці.

Петреус додав, що цей дозвіл США повинні надати якомога швидше. Ця ситуація схожа з рішеннями, які Білий дім приймав надто довго, наприклад, надання літаків F-16, танків Abrams, Leopard та ракет ATACMS.

Хто такий Девід Петреус Девід Петреус - американський генерал, командувач центральним командуванням США (2008-2010). Був командувачем багатонаціональними силами в Іраку з лютого 2007 по вересень 2008 року. З липня 2010 року по липень 2011 року командувач силами США і НАТО в Афганістані. З вересня 2011 року по 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ, пише Вікіпедія.

Військова допомога США

Нагадаємо, що Британія не дозволить Україні бити по цілях у РФ без згоди США. Видання The Times, Велика Британія "сама не діятиме", оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети Storm Shadow потрапляли в ціль.

У Держдепартаменті США повідомили, чи можуть в США змінити свою політику щодо ударів по РФ. Міллер додав, що США продовжать обговорювати з Україною можливі способи підтримки, щоб вона могла виграти цю війну. Він уточнив, що йдеться про надання технічних засобів і розвідданих.

США загальмували постачання зброї Україні. Стало відомо, що дефіцит призвів до того, що в адміністрації Джо Байдена залишилося 6 мільярдів доларів на озброєння та амуніцію Україні, але Пентагон не має інвентарю, який він готовий поставити.

Стало відомо, як дозвіл США переверне ситуацію на фронті для ЗСУ. Агіль Рустамзаде повідомив, що в першу чергу дозвіл на удари дозволить ЗСУ не почати програвати. Адже ураження ворожих цілей на відстані 300-350 кілометрів по Росії дасть можливість впливати на логістику окупаційних військ.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред