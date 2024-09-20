УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Змінить хід війни: генерал США розкрив, коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ

Юлія Закрепа
20 вересня 2024, 17:40
163
Україні може найближчим часом отримати рішення - генерал США Девід Петреус розкрив подробиці.
Змінить хід війни: генерал США розкрив, коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ
Коли ЗСУ отримають дозвіл США / колаж: Главред, фото: АрміяInform, Стратком ЗСУ

Дозвіл США на удари вглиб Росії може змінити хід війни. Генерал США у відставці, колишній директор ЦРУ Девід Петреус наголосив, що через постійний російський терор українського населення цей дозвіл повинен бути наданий якомога швидше.

Петреус заявив, що можливо США оголосять про нього найближчим часом, однак в Росії досі залишається велика кількість цілей, по яких наша країна може завдавати ударів.

Генерал США у відставці розповів, що президент України абсолютно правий у тому, що обмеження, які зараз існують на використання американської тактичної ракетної системи, а також британської Storm Shadow, аналогічної ракети великої дальності, мають бути зняті, передає 24 канал.

відео дня

"Для мене незрозуміло, чому цей дозвіл зайняв так багато часу, особливо після того, коли Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві", - наголосив Петреус.

За його словами, Росія по варварськи використовує плануючі бомби, які не є точними. Окупанти завдають ударів по містах, особливо по Харкову та системно вражає енергосистему України.

Змінить хід війни: генерал США розкрив, коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ
Куди Україна може бити по РФ / Інфографіка: Главреда

США не надає дозвіл на удари вглиб Росії попри те, що українці вже, практично кожної ночі, завдають ударів по ворожих цілях на території Росії та провели несподіваний та дивовижний наступ на Курську область.

Генерал у відставці висловив сподівання, що між Україною та США зараз тривають інтенсивні переговори і невдовзі наша держава отримає цей дозвіл.

"Можливо це відбудеться, коли президент України відвідає США. Дехто у Вашингтоні говорить, що росіяни перемістили всі цілі, які можна було б вражати. Однак ще є понад 100 важливих цілей, які неможливо просто так підняти і перемістити. Вони є в зоні досяжності американських тактичних ракетних систем або Storm Shadow", - зазначив генерал США у відставці.

Петреус додав, що цей дозвіл США повинні надати якомога швидше. Ця ситуація схожа з рішеннями, які Білий дім приймав надто довго, наприклад, надання літаків F-16, танків Abrams, Leopard та ракет ATACMS.

Хто такий Девід Петреус

Девід Петреус - американський генерал, командувач центральним командуванням США (2008-2010). Був командувачем багатонаціональними силами в Іраку з лютого 2007 по вересень 2008 року. З липня 2010 року по липень 2011 року командувач силами США і НАТО в Афганістані. З вересня 2011 року по 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ, пише Вікіпедія.

Військова допомога США

Нагадаємо, що Британія не дозволить Україні бити по цілях у РФ без згоди США. Видання The Times, Велика Британія "сама не діятиме", оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети Storm Shadow потрапляли в ціль.

У Держдепартаменті США повідомили, чи можуть в США змінити свою політику щодо ударів по РФ. Міллер додав, що США продовжать обговорювати з Україною можливі способи підтримки, щоб вона могла виграти цю війну. Він уточнив, що йдеться про надання технічних засобів і розвідданих.

США загальмували постачання зброї Україні. Стало відомо, що дефіцит призвів до того, що в адміністрації Джо Байдена залишилося 6 мільярдів доларів на озброєння та амуніцію Україні, але Пентагон не має інвентарю, який він готовий поставити.

Стало відомо, як дозвіл США переверне ситуацію на фронті для ЗСУ. Агіль Рустамзаде повідомив, що в першу чергу дозвіл на удари дозволить ЗСУ не почати програвати. Адже ураження ворожих цілей на відстані 300-350 кілометрів по Росії дасть можливість впливати на логістику окупаційних військ.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США ЗСУ новини України
Реклама

Головне за день

Україну накриє аномальне тепло: синоптик здивувала прогнозом на жовтень та листопад

Україну накриє аномальне тепло: синоптик здивувала прогнозом на жовтень та листопад

18:27 Синоптик
"Прильоти" у двох районах: РФ атакувала Харків КАБами, є поранені

"Прильоти" у двох районах: РФ атакувала Харків КАБами, є поранені

18:01 Україна
Змінить хід війни: генерал США розкрив, коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ

Змінить хід війни: генерал США розкрив, коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ

17:40 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україна під атакою неймовірно сильної магнітної бурі: коли вона закінчиться 19186

Україна під атакою неймовірно сильної магнітної бурі: коли вона закінчиться

Треба вгадати країну за 3 секунди: мало хто впорається із складною загадкою 6537

Треба вгадати країну за 3 секунди: мало хто впорається із складною загадкою

Ердоган плюнув Путіну в обличчя: як Туреччина серйозно підставила Росію 6298

Ердоган плюнув Путіну в обличчя: як Туреччина серйозно підставила Росію

Найбільший котел : ЗСУ взяли в оточення величезну кількість росіян - командир 4596

"Найбільший котел": ЗСУ взяли в оточення величезну кількість росіян - командир

Останні новини

18:27

Україну накриє аномальне тепло: синоптик здивувала прогнозом на жовтень та листопад

18:17

Його рідні на Луганщині: помер зірка "Ліги сміху"

18:10

Не термін придатності: який символ вказує, скільки можна використовувати косметику

18:01

"Прильоти" у двох районах: РФ атакувала Харків КАБами, є поранені

18:00

Adidas Gazelle – хіт цього сезону! Огляд наймодніших кольорів новини компанії

Території з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи ЗаходуТериторії з особливим статусом та тривалі переговори: Валерій Клочок - про мирні ініціативи Заходу
17:40

Антикорупціонер Шабунін через скандал із джипом для ЗСУ пересів на метро - ЗМІ

17:40

Змінить хід війни: генерал США розкрив, коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ

17:23

У Литві розбирають цілу ТЕЦ: Урсула фон дер Ляєн розкрила "зимовий план" для України

17:22

"Страшні речі": зрадниця Анна Сєдокова смертельно хвора

Реклама
17:13

Чому в Польщі не можна вживати слово "чашка" та додавати в суп картоплю

17:01

Чи можна відмити унітаз колою: експеримент показав дивовижний результатВідео

16:51

Деокупація ЗАЕС і повернення під контроль України: РФ поставили ультиматум

16:48

"Вирішуємо все в дрібницях": Світлана Білоножко висловилася про свою невістку

16:45

ЗСУ будуть розширювати плацдарми у декількох областях РФ: Снєгирьов заявив про прорив

16:44

Гарріс зробила важливу заяву щодо України напередодні зустрічі із Зеленським

16:38

Ассія Ахат поділилася свіжими фото: як змінилася скрипалька

16:22

РФ масово кидає в штурми техніку та піхоту: ворог рветься до Курахового - DeepState

16:21

Без подряпин та розводів: чим відмити лобове скло

16:00

Вино буде крутіше, ніж в Італії: коли та як обрізати виноград для урожаю восени

15:59

РФ вдарила ракетами по Одесі: є руйнування і постраждалі, пошкоджене цивільне судно

Реклама
15:57

Меган заборонила: леді Вікторія розповіла, як Маркл тримає Гаррі на короткому повідку

15:41

Зеленський зробив гучну заяву перед візитом до США і зустріччю з Трампом

15:39

Церковне свято 21 вересня: що заборонено робити на обрітення мощей святого Димитрія

15:39

Чим відмити електричний чайник зовні: дуже хороший спосібВідео

15:37

Метод на мільйон: звідки беруться мошки на фруктах та як їх позбутися

15:24

Відкрито полювання: Алсу майстерно мститься колишньому чоловікові за зраду

15:19

Кінець війни може настати вже в цьому році - Зеленський розкрив деталі

15:00

Вдарять заморозки -3 градуси: коли в Україні суттєво похолодає

14:52

Десятки кілограмів вибухівки: чим вдарили по ракетному арсеналу у РФ – експертВідео

14:37

Котик заховався у кімнаті: знайти його за 6 секунд зможуть лише люди "орлиним зором"

14:29

Над містом підіймається дим: РФ вдарила по Одесі балістикою - що відомо

14:23

Що означає слово "дрипає": мало хто знає правильну відповідьВідео

14:18

Щастя литиметься рікою: як правильно вішати підкову в домі

14:15

Україна отримає кредит від ЄС на 35 мільярдів євро: на що підуть кошти

14:13

"З жовтня по грудень без зволікань": Зеленський розповів про свій план перемогиВідео

13:56

Як прочистити сильне засмічення в раковині: легкий спосіб, про який знають одиниціВідео

13:54

В Україні обмежили використання Telegram: кого це стосується

13:53

РФ націлилася на захоплення нових населених пунктів на сході – офіцер НацгвардіїВідео

13:48

Новий сезон з новими зірковими тренерами: ТЕТ готує прем’єру проєкту "Ліга Сміху"

13:37

Через сторіз: у Грузії вбили популярну трансгендерну модель

Реклама
13:36

Смачно та незвично: рецепт варення з темного винограду

13:36

Не залежить від породи: скільки разів на день годувати собаку - точна цифраВідео

13:22

Перевершить навіть "Шубу": ненудний салат із бурякаВідео

13:21

Чому "нічого не робити" корисно: експеримент вразив всіх

12:55

Загроза цілодобових атак: РФ нарощує виробництво дронів Shahed – ЦПД

12:30

У Києві погіршилося повітря: влада звернулася до місцевих жителів з серйозною заявою

12:30

Як нагострити леза машинки для стрижки волосся: простий, але ефективний спосібВідео

12:22

За одним столом з РФ: в Італії висловилися про закінчення війни в Україні

12:20

Як заморозити кабачки кружальцями, локшиною та на оладки: лайфхак від дієтолога

12:17

"Вирішив через суд домогтися": у РФ хочуть позбавити Лайму Вайкуле останнього

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти