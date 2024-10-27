Скандали зі МСЕК: Подоляк розповів, як потрібно покарати прокурорів

Влада вже ухвалила рішення про ліквідацію МСЕК.

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Скандал із МСЕК / колаж: Главред, фото: facebook.com/mpodolyak2, ua.depositphotos.com

Головні тези Подоляка:

Посадовців із незаконними групами інвалідності потрібно карати

Усі чиновники з фіктивною інвалідністю мають повернути до бюджету виплати

Важливо, щоб посадовці несли репутаційну відповідальність

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував скандал з незаконним встановленням групи інвалідності українським прокурорам, завдяки чому вони роками отримували від держави величезні виплати.

За його словами, карати таких посадовців потрібно у подвійному розмірі.

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"Вони мають це повернути (незаконно отримані пенсії з інвалідності – ред.) і заплатити стільки ж зверху", – наголосив він в ефірі телемарафону.

Подоляк додав, що влада вже ухвалила рішення про ліквідацію усієї корумпованої вертикалі МСЕК. Зараз вже розпочато сотні кримінальних проваджень, ведуться розслідування та аудити, які мають встановити законність встановлення інвалідності держслужбовцям.

"Ми з вами розуміємо, що це фіктивно. Але аудит якраз дозволить ще раз провести комісію, оцінити стан людини і з’ясувати, чи є в неї, як правило друга група (інвалідності – ред.), тому що першу групу трошки було б видно", – підкреслив він.

На його думку, після цього держава має "відпрацювати один простий алгоритм": усі чиновники, які отримали фіктивну інвалідність мають повернути до бюджету незаконно отримані виплати за інвалідністю, а також сплатити штрафи, щоб компенсувати шкоду, яку вони завдали державі.

"Вони (штрафи – ред.) мають дорівнювати тій сумі, на яку людина державу обкрадала протягом трьох-чотирьох років", – додав радник.

Подоляк також сказав, що крім грошей та фінансової відповідальності, дуже важливо, щоб посадовці також несли репутаційну відповідальність, але з цим питанням в Україні складніше.

"Щоб вони на 5 і плюс років не могли більше займати ті посади, які вони займають. Ті люди, які були затримані з фіктивними інвалідностями. Це я кажу про людей, які мають відношення до тієї чи іншої вертикали. Наприклад, до прокурорської вертикалі", – зауважив він.

Зазначається, що для остаточної ліквідації виявленої корупційної схеми з встановлення незаконної інвалідності, необхідно зробити кілька кроків:

Уряд має ухвалити нову модель та механізм встановлення інвалідності.

Рада повинна внести відповідні зміни у законодавство, яке регулює цей сегмент.

Правоохоронна система (суди, СБУ, ДБР, внутрішні розслідування) має виносити відповідні вироки і карати правопорушників.

Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Скандал із МСЕК - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 жовтня з'ясувалось, що майже всі прокурори Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку їм "поставила" скандальна глава обласної МСЕК (медико-санітарної комісії) Тетяна Крупа.

21 жовтня МОЗ скасувало висновки Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним. Це стало результатом перевірки рішень комісії у період з 27 вересня по 10 листопада 2023 року щодо чоловіків віком від 18 до 60 років.

Також відомо, що у 2024 році за матеріалами СБУ було висунуто підозри 64 посадовцям МСЕК, з них 9 осіб вже отримали вироки. Крім того, за ініціативою СБУ було анульовано 4106 висновків про інвалідність, які були видані на основі підроблених документів.

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