МОЗ скасувало "інвалідність" 74 військовозобовʼязаним Хмельницької МСЕК після скандалу

Тисячі справ пройшли перевірку фахівців.

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Скандал з МСЕК - зʼявилось продовження історії з прокурорами / Колаж Главреда. Фото: МОЗ, kramrayon.com.ua

МОЗ скасувало висновки Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним, пише Суспільне з посиланням на Українські новини.

Це стало результатом перевірки рішень комісії у період з 27 вересня по 10 листопада 2023 року щодо чоловіків віком від 18 до 60 років.

Крім того, пройшла аудит 37 891 справа щодо встановлення інвалідності ІІ та ІІІ груп чоловікам від 25 до 50 років у період з 6 по 21 червня 2024 року.

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"Опрацьовано понад 18 тисяч 779 медико-експертних справ. У 3 тисячах 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті та скасовані", — йдеться у відповіді на запит.

У 38 випадках II група інвалідності скасована і встановлено III групу інвалідності, а у 36 випадках групу інвалідності було знято.

Проводиться перевірка Хмельницької МСЕК у рамках кримінального провадження.

Скандал з МСЕК - що відомо

Як писав Главред, майже всі прокурори Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку їм "поставила" скандальна глава обласної МСЕК (медико-санітарної комісії) Тетяна Крупа, підозрюваної у незаконному збагаченні.

Натомість керівник Хмельницької прокуратури Олексій Олійник спробував виправдатися через оформлену інвалідність - мовляв, має проблеми зі здоров'ям. За його словами, у 2005 році він отримав травму під час виконання службових обов'язків, досліджуючи матеріали кримінального провадження. Інвалідність йому було присвоєно у 2017 році, ще до призначення на нинішню посаду.

Олійник не став вдаватися в подробиці стосовно характеру травми, але зазначив, що це не заважає виконувати його роботу.

У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

Після скандалу з Крупою і МСЕК громадськість почала вимагати від влади реформи комісії. Зокрема, експерт Юрій Богданов у блозі на Главреді погодився, що структура вимагає переписування протоколів, зрізання функціоналу і повноважень, розриву корупційного трикутника з соцслужбами і держорганами.

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