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Мільйони доларів готівкою: ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина

Марія Николишин
4 жовтня 2024, 13:23
173
Їм "світить" позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.
Мільйони доларів готівкою: ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина
Обшуки в керівниці МСЕК / колаж: Главред, фото: ДБР

Правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Про це повідомило ДБР.

Зазначається, що син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

Так, у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

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"Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також виявили, що родині чиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США.

"Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадових осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення", - додали в ДБР.

Зазначається, що санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.

  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР
  • Обшуки у керівниці МСЕК та її сина
    Обшуки у керівниці МСЕК та її сина фото: ДБР

Що таке ДБР?

Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

Розслідування ДБР - що відомо

Нагадаємо, 29 серпня, Державне бюро розслідувань оголосило у міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука.

Пізніше Державне бюро розслідувань повідомляло, що знало про підготовку народного депутата Артема Дмитрука до виїзду за кордон. Однак слідчі не мали законних підстав, щоб його затримати.

Крім того, ДБР провело обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли незаконному перетину кордону депутатом.

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