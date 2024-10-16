Голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам: названо імена

Генеральний прокурор вже підписав наказ про проведення службового розслідування.

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Голова МСЕК Тетяна Крупа / колаж: Главред, фото: km-oblrada.gov.ua, t.me/pgo_gov_ua

Майже всі прокурори Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку їм "поставила" скандальна глава обласної МСЕК (медико-санітарної комісії) Тетяна Крупа. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.

"Виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців, які самі всі задокументували. Давайте подивимося на орган, який відповідає за дотримання законності та державне звинувачення – обласну прокуратуру Хмельницької області. Майже всі прокурори Хмельницької області виявились інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи", – зазначає журналіст.

Він також наводить список таких прокурорів з "інвалідністю":

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Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області; Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024-го року; Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури; Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури; Олійник Роман Володимирович, керівник Шепетівської окружної прокуратури; Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області; Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області; Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області; Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури; Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області; Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області; Сідельников Руслан Вікторович, начальник відділу прокуратури області; Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області; Козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області; Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області; Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області; Барахтенко Ігор Михайлович, начальник відділу прокуратури області; Львовський Олег Миколайович, начальник відділу прокуратури області; Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області; Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області; Лісова Оксана Омелянівна, прокурор прокуратури області; Романюк Роман Леонідович, прокурор прокуратури області; Балюк Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області; Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області; Пронозюк Віталій Ігорович, прокурор прокуратури області; Галишук Олександр Володимирович, прокурор прокуратури області; Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури; Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури; Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури; Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури; Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького; Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури; Бандура Борис Борисович; Зубик Юрій Михайлович; Арсенюк Віктор Миколайович; Лисюк Іван Вікторович; Заремба Олександр Іванович; Поліщук Михайло Анатолійович; Благовісний Андрій Станіславович; Вітюк Євген Олександрович; Боднарук Тетяна Євгенівна; Скринник Максим Вадимович; Лютак Богдан Васильович; Кушнір Дмитро Володимирович; Гучинська Ірина Миколаївна; Туз Юрій Антонович; Васильєва Любов Володимирівна; Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор окружної прокуратури; Пітель Марина Василівна; Сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури; Наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури.

"З усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію у Крупи не оформив лише один прокурор Олександр Гончар, керівник Кам'янець-Подільської окружної прокуратури... Згідно з рішенням МСЕК, на Хмельниччині майже не залишилося здорових прокурорів", – додав Бутусов.

Варто зауважити, що у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

"Службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин", - йдеться в повідомленні Офісу Генерального прокурора.

Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Скандал з головою МСЕК - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

Пізніше, Державне бюро розслідувань в рамках досудового слідства розпочало перевірку списків "ухилянтів", які виявили під час обшуків у робочому кабінеті керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. У списках містилися прізвища осіб та фіктивні діагнози.

Також відомо, що у голови хмельницького МСЕК Тетяни Крупи знайшли приховані мільйони гривень на рахунках у польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

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