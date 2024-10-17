Інвалідність 'всіх прокурорів': у прокуратурі Хмельниччини відреагували на скандал із МСЕК

Головний прокурор Хмельниччини пояснив наявність інвалідності в нього на його підлеглих, але потрапив в черговий скандал.

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Обласний прокурор Хмельниччини розповів, як отримав інвалідність / Колаж Главред, фото: ДБР, Хмельницька обласна прокуратура

Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник відреагував на скандал щодо оформлення інвалідності серед працівників його відомства. Він підкреслив, що дійсно деякі прокурори мають проблеми зі здоров'ям, які з'явилися не в останні роки. Про це він написав у своєму Facebook.

Олійник також спростував заяву журналіста Юрія Бутусова, який стверджував, що "всі прокурори оформили інвалідність". За словами Олійника, у Хмельницькій прокуратурі працює 225 прокурорів, і лише 48 із них мають групу інвалідності.

"Тому стверджувати, що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю, не є правильним. Ба більше, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки", – наголосив Олійник, визнавши, що майже чверть всіх прокурорів Хмельниччини - люди з інвалідністю

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Керівник Хмельницької прокуратури Олексій Олійник також повідомив, що має проблеми зі здоров'ям. За його словами, у 2005 році він отримав травму під час виконання службових обов'язків, досліджуючи матеріали кримінального провадження. Інвалідність йому було присвоєно у 2017 році, ще до призначення на нинішню посаду.

Олійник не став вдаватися в подробиці стосовно характеру травми, але зазначив, що це не заважає виконувати його роботу. Також він підкреслив, що питання про інвалідність розглядалося під час його атестації, яка проходила за участю громадських та міжнародних представників.

Окрім того, прокурор згадав, що ще у 2020 році народна депутатка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова порушувала питання про інвалідність прокурорів Хмельниччини, і на основі цього було відкрито кримінальне провадження.

"Вислів "кришуючи корупційну схему голови МСЕК" звучить, звичайно, потужно, але у публікації нічим не підтверджений, які і більшість статей автора у яких критикуються органи влади. Так можна сказати про кожного, хто отримав групу та обіймає посаду", – заявив Олійник.

Керівник Хмельницької прокуратури підкреслив, що публікація журналіста виглядає як дискримінаційна, оскільки чинне законодавство не обмежує право людей з інвалідністю працювати в органах прокуратури.

Як відповів Бутусов

Голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа ухвалила рішення про надання прокурору Олексію Олійнику довічної інвалідності, але, як зауважив журналіст Юрій Бутусов, Олійник не надав документальних підтверджень серйозних травм.

Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Бутусов зазначив, що прокурор повинен був пройти медичне обстеження, результати якого могли б підтвердити його стан здоров'я. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у відповідь на допис Олійника.

"Інвалідність одразу 2-ї групи була оформлена прокурору Олійнику лише 19 липня 2017 року рішенням головної лікарки МСЕК Крупи з видачею довідки серії АВ № 0944598. Причому встановлена одразу довічно. І ніяких інших рішень про інвалідність або важкі травми, починаючи з 2005-го року, Олійник не представив. Тому моє твердження про корупційні зв'язки з Крупою має усі підстави", – наголосив журналіст.

Журналіст зазначає, що прокурор мав би пройти медичне обстеження, результати якого могли б підтвердити його діагноз, і надати документальне підтвердження.

Бутусов стверджує, що Олійник не надав детальної інформації про причини отримання інвалідності 2-ї групи, перекладаючи відповідальність на комісію та правоохоронні органи, в той час як його травма 2005 року подана як вже доведений факт.

"Ні, слова прокурора нічим не підтверджені", – підкреслив Бутусов.

Крім того, журналіст підкреслив, що Олійник не прокоментував питання про стан здоров'я його дружини Ірини, яка також працює під його керівництвом у прокуратурі.

"Виникає питання, чи можливо, що прокурори Олексій та Ірина Олійники разом займалися однією справою у одному службовому кабінеті, і отримали спільно одні й ті самі травми? Адже Ірина Олійник, за нашими даними, також оформила у Хмельницькому МСЕК інвалідність 2-ї групи на наступний рік після чоловіка - у 2018-му. У 2017-му у її декларації не було доходів від пенсії з ПФ, а у 2018-му пенсія вже нарахована", – зазначив Бутусов.

Бутусов додав, що Олійник подав позов за справою № 686/19688/17 і отримав рішення про призначення йому пенсії у розмірі 60% від його доходів, ймовірно, схожий крок зробила і його дружина у 2018 році.

Скандал з головою МСЕК - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи за рішенням скандально відомої голови обласної МСЕК Тетяни Крупи, зазначив журналіст Юрій Бутусов.

4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було вилучено близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах.

Окрім того, виявлено, що на рахунках Тетяни Крупи в польському банку Pekao зберігалися майже 600 тисяч доларів, що стало відомо з матеріалів судового реєстру.

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