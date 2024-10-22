Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Скандали із МСЕК: понад 4 тисячі інвалідностей в Україні скасовано, є засуджені - СБУ

Юрій Берендій
22 жовтня 2024, 18:06
229
В СБУ з початку року було викрито 8 організованих угрупувань, до яких входили представники МСЕК, зазначив Василь Малюк.
Скандали із МСЕК: понад 4 тисячі інвалідностей в Україні скасовано, є засуджені - СБУ
Понад 4 тисячі інвалідностей скасовано, є засуджені / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс генерального прокурора, ДБР

Що сказав Василь Малюк:

  • 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів
  • Скасовано 4106 висновків про інвалідність
  • СБУ перевіряє інвалідність 2,4 тисячі чиновників

У 2024 році за матеріалами СБУ було висунуто підозри 64 посадовцям МСЕК, з них 9 осіб вже отримали вироки. Крім того, за ініціативою СБУ було анульовано 4106 висновків про інвалідність, які були видані на основі підроблених документів. Про це заявив Голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО.

"Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі - активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", - підкреслив Василь Малюк.

відео дня

За словами Василя Малюка, СБУ викрила і зупинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

  • У Харківській області було ліквідовано угруповання з 13 членів обласного МСЕК, у яких під час обшуків вилучили понад 650 тис. доларів. Ці посадовці продавали підроблені медичні довідки ухилянтам для зняття з військового обліку через стан здоров’я.
  • На Рівненщині викрито 29 представників місцевих МСЕК та лікарсько-консультативних комісій, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації, оформлюючи фіктивні історії хвороб і групи інвалідності. Ця група отримала понад 350 тис. доларів "прибутку".
  • У Миколаєві виявлено очільницю обласної МСЕК, у якої знайшли понад 450 тис. доларів, колекцію золотих прикрас і три незадекларовані квартири в Одесі. Щоб приховати ці статки, посадовиця переписала майно на свого сина, який є громадянином РФ.
  • На Закарпатті затримано голову районної ВЛК та трьох його спільників, які за хабарі оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Перевіряється також причетність голови обласної МСЕК до цієї схеми.

Крім того, СБУ перевіряє незаконне отримання інвалідності окремими посадовцями, перевірки охоплюють майже 2,4 тис. осіб.

"Хочу підкреслити, що у протидії незаконним явищам у сфері діяльності МСЕК Служба безпеки тісно взаємодіє з МОЗ, а також Нацполіцією та ДБР. Ми спільно працюємо над викоріненням будь-яких проявів корупції в системі медико-соціальних експертних комісій", - додав Василь Малюк.

Що таке МСЕК?

Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Скандали із МСЕК - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 жовтня президент України провів засідання Ради національної безпеки і оборони, де розглядали питання зловживань у системі МСЕК та випадків отримання фальшивих довідок про інвалідність чиновниками різних рівнів. За результатами засідання Зеленський анонсував кадрові зміни.

Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку після скандалу з оформленням інвалідності для прокурорів. В Офісі генпрокурора повідомили, що перевірки тривають на всіх рівнях держави, і виявлено численні факти зловживань.

Крім того, МОЗ скасувало рішення Хмельницької МСЕК щодо надання інвалідності 74 військовозобов'язаним. Це стало результатом перевірки роботи комісії в період з 27 вересня по 10 листопада 2023 року.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

СБУ скандал корупція МСЕК
Реклама

Головне за день

Більше
У Defense Express розкрили кількість військових КНДР, яких готують в Україну: дані розвідки

У Defense Express розкрили кількість військових КНДР, яких готують в Україну: дані розвідки

18:38Україна
В Україні ліквідують МСЕК: Зеленський підписав важливий указ

В Україні ліквідують МСЕК: Зеленський підписав важливий указ

18:35Україна
Скандали із МСЕК: понад 4 тисячі інвалідностей в Україні скасовано, є засуджені - СБУ

Скандали із МСЕК: понад 4 тисячі інвалідностей в Україні скасовано, є засуджені - СБУ

18:06Україна
Реклама

Популярне

Більше
Останні теплі дні: синоптик сказала, коли в Україну прийде похолодання і сніг

Останні теплі дні: синоптик сказала, коли в Україну прийде похолодання і сніг

Зовсім не впізнати: донька зрадниці Ані Лорак стала її копією

Зовсім не впізнати: донька зрадниці Ані Лорак стала її копією

В Україні різко змінюється погода: що очікувати найближчим часом

В Україні різко змінюється погода: що очікувати найближчим часом

Гроші їх люблять: 4 знаки зодіаку, які вміють залучати багатство

Гроші їх люблять: 4 знаки зодіаку, які вміють залучати багатство

"Хто така Дарина?": Оксана Білозір висловилася про вдову Назарія Яремчука

"Хто така Дарина?": Оксана Білозір висловилася про вдову Назарія Яремчука

Останні новини

19:32

"Може бути 2 бригади по 6 тис.": Зеленський озвучив нові дані про військових КНДР в Україні

19:15

Окупанти поспіхом просуваються у важливе місто: ЗСУ трощать техніку РФ - DeepState

18:44

На дорогах з'явився незвичайний дорожній знак: що означають чорно-білі трикутники

18:38

У Defense Express розкрили кількість військових КНДР, яких готують в Україну: дані розвідки

18:36

Число 45 знайде лише геній: на загадку дається всього 5 секунд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:35

В Україні ліквідують МСЕК: Зеленський підписав важливий указ

18:30

В Німеччині "негайно заборонили" всі кактуси: в чому причина

18:17

Страхітливе нашестя: чому в будинку багато павуків

18:06

Скандали із МСЕК: понад 4 тисячі інвалідностей в Україні скасовано, є засуджені - СБУ

Реклама
17:44

Можуть отруїти: ветеринар назвав 5 продуктів, які не можна давати собакам

17:37

Полетіли голови: генпрокурор Андрій Костін раптово подав у відставку

17:33

Могли бути разом ще 20 років тому: Кулеба та Павелецька розкрили деталі роману

17:25

Після обіймів з Путіним: прем'єр Індії заговорив про мир в Україні

17:18

Увірвуться фінансові проблеми: що не можна робити 23 жовтня - прикмети

17:07

Скандали із МСЕК та "інвалідності" чиновників: Зеленський анонсував кадрові рішення

17:03

Чому каламутніє консервація: де напартачили і що з цим робити

17:03

Як РФ може використовувати військових КНДР в Україні: у The Guardian назвали цілі Кремля

17:01

КНДР могла відправити Росії своїх пілотів: усі подробиці - Newsweek

16:52

"Дуже важливий рубіж": ЗСУ можуть відступити із ключового міста на Сході

16:38

Розміщення "сил стримування" в Україні: у Франції зробили пропозицію

Реклама
16:37

Як правильно вести сучасну переписку: правила етикету, які знають одиниці

16:29

Як видалити стійкий жир із дверцят духовки: потрібно змішати всього 2 інгредієнти

16:09

1+1 media запустила перший український додаток з FAST-каналами для міжнародної аудиторії

16:08

Жінка знайшла в будинку покійного тата зловісну записку, яка її налякала: про що там йшлосяВідео

16:06

Залишайте світло увімкненим під час відключень електроенергії з портативною електростанцією BLUETTI AC70 новини компанії

16:02

Як виростити цибулю без стрілок: що треба зробити перед посадкою - знають не всіВідео

15:59

Слава Дьомін зізнався, що було між ним та Лесею Нікітюк

15:51

Зеленський оцінив перспективи президентства Трампа і Гарріс для війни в Україні

15:33

Зеленський прокоментував дані про війська КНДР в Україні: Південна Корея нам допомагає

15:27

НАТО в обмін на території: Зеленський зробив заяву про вступ України до Альянсу

15:24

Київська громада передала 5 штурмовій на Донбас 550 дронів Mavic різних типів, - Кличко

15:19

Як зробити взуття водонепроникним: копійчані засоби, які врятують від вологиВідео

15:10

Окупанти вклинились в лінію оборони: ЗСУ попередили про зміни в Часовому Яру

15:06

Відставка керівника ГУР Буданова: Зеленський оголосив своє рішення

15:03

До 35 мільярдів євро: в ЄС погодили кредит для України - на що підуть кошти

14:52

Долар і євро різко подорожчали: скільки коштує іноземна валюта

14:40

"Чесно кажучи, не хочеться": Магучіх розповіла, чому не виходить заміж

14:39

Тільки зеленим і синім: чому в СРСР під'їзди фарбували до половини

14:20

Українці можуть отримати до 150 тисяч грн: в Мінекономіки назвали умови

14:10

Моментально згоріла майже вся родина: що відомо про загиблих в СумахФотоВідео

Реклама
14:08

Сестра Кім Чен Ина назвала Україну і Південну Корею "невихованими собаками"

14:02

Крапка у Курській операції: експерт назвав умову, коли ЗСУ покинуть територію РФ

13:49

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Водоліям - найщасливіший день, Стрільцям - пастка

13:48

У ЄС знову заговорили про введення військ до України: в Politico назвали причину

13:29

Журналісти викрили схеми, як друзі керівника фракції Порошенка у Київраді отримували землю у столиці

13:28

У СРСР такий не готували: рецепт неймовірного салату, який "підірвав" МережуВідео

13:18

У Києві відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум новини компанії

12:54

Ще ті "язикаті Хвеськи": астрологи назвали знаки, які не тямлять своє життя без балачок

12:45

Не для краси: чому між залізничними коліями лежать камені

12:44

Утікач Влад Яма засвітився з Аліною Гросу в США

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти