Скандали із МСЕК: понад 4 тисячі інвалідностей в Україні скасовано, є засуджені - СБУ

В СБУ з початку року було викрито 8 організованих угрупувань, до яких входили представники МСЕК, зазначив Василь Малюк.

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Понад 4 тисячі інвалідностей скасовано, є засуджені / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс генерального прокурора, ДБР

Що сказав Василь Малюк:

64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів

Скасовано 4106 висновків про інвалідність

СБУ перевіряє інвалідність 2,4 тисячі чиновників

У 2024 році за матеріалами СБУ було висунуто підозри 64 посадовцям МСЕК, з них 9 осіб вже отримали вироки. Крім того, за ініціативою СБУ було анульовано 4106 висновків про інвалідність, які були видані на основі підроблених документів. Про це заявив Голова Служби безпеки України Василь Малюк за підсумками засідання РНБО.

"Служба безпеки системно протидіє загрозам державній безпеці, зокрема тим, які шкодять обороноздатності країни. В тому числі - активно відпрацьовує факти зловживань у системі МСЕК, які вкрай негативно впливають на мобілізаційні процеси. Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", - підкреслив Василь Малюк. відео дня

За словами Василя Малюка, СБУ викрила і зупинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

У Харківській області було ліквідовано угруповання з 13 членів обласного МСЕК, у яких під час обшуків вилучили понад 650 тис. доларів. Ці посадовці продавали підроблені медичні довідки ухилянтам для зняття з військового обліку через стан здоров’я.

На Рівненщині викрито 29 представників місцевих МСЕК та лікарсько-консультативних комісій, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації, оформлюючи фіктивні історії хвороб і групи інвалідності. Ця група отримала понад 350 тис. доларів "прибутку".

У Миколаєві виявлено очільницю обласної МСЕК, у якої знайшли понад 450 тис. доларів, колекцію золотих прикрас і три незадекларовані квартири в Одесі. Щоб приховати ці статки, посадовиця переписала майно на свого сина, який є громадянином РФ.

На Закарпатті затримано голову районної ВЛК та трьох його спільників, які за хабарі оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Перевіряється також причетність голови обласної МСЕК до цієї схеми.

Крім того, СБУ перевіряє незаконне отримання інвалідності окремими посадовцями, перевірки охоплюють майже 2,4 тис. осіб.

"Хочу підкреслити, що у протидії незаконним явищам у сфері діяльності МСЕК Служба безпеки тісно взаємодіє з МОЗ, а також Нацполіцією та ДБР. Ми спільно працюємо над викоріненням будь-яких проявів корупції в системі медико-соціальних експертних комісій", - додав Василь Малюк.

Що таке МСЕК? Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) — спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності, пише Вікіпедія.

Скандали із МСЕК - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 жовтня президент України провів засідання Ради національної безпеки і оборони, де розглядали питання зловживань у системі МСЕК та випадків отримання фальшивих довідок про інвалідність чиновниками різних рівнів. За результатами засідання Зеленський анонсував кадрові зміни.

Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку після скандалу з оформленням інвалідності для прокурорів. В Офісі генпрокурора повідомили, що перевірки тривають на всіх рівнях держави, і виявлено численні факти зловживань.

Крім того, МОЗ скасувало рішення Хмельницької МСЕК щодо надання інвалідності 74 військовозобов'язаним. Це стало результатом перевірки роботи комісії в період з 27 вересня по 10 листопада 2023 року.

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