Ситуація на фронті ставатиме критичнішою: які 2 фактори зупинять росіян

За словами експерта, Україні терміново необхідно отримати обіцяне озброєння від країн-союзників та збільшити чисельність збройних сил для стабілізації фронту.

https://glavred.net/ukraine/situaciya-na-fronte-budet-stanovitsya-kriticheskoy-kakie-2-faktora-ostanovyat-rossiyan-10563035.html Посилання скопійоване

Експерт назвав фактори, що зупинять просування ворога / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, 22 окрема механізована бригада

Російські війська намагаються продовжувати просування по всій лінії фронту до прибуття основної військової допомоги зі США в Україну. Для успішного відбиття росіян ЗСУ потребують двох ключових чинників. Таку думку висловив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман у коментарі для 24 Каналу.

Гендельман вважає, що успіх ЗСУ залежить від двох факторів:

Озброєння: рішення конгресу США про передачу нового пакета військової допомоги з часом має позитивно вплинути на ситуацію на передовій. Однак наразі не спостерігається збільшення кількості боєприпасів на передовій.

Людські ресурси: питання про мобілізацію залишається відкритим. Затримка у прийнятті закону про мобілізацію викликає невизначеність щодо відправлення мобілізованих військових на передову.

За словами експерта, якщо ці два аспекти не будуть вирішені, наступні кілька місяців можуть бути вирішальними. Росіяни будуть намагатися продовжити просування на фронті та захопити якомога більше українських територій.

відео дня

"До того, як постачання західної допомоги почне показувати свій вплив, темпи на війні вирішуватимуть все. Зараз темпи на стороні росіян", – зазначив Гендельман.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Наступ РФ на Сході - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти зосередили свої основні сили для наступу на Курахівському та Покровському напрямках фронту з метою просування до цих двох великих міст на Донеччині. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після дводенного робочого візиту.

Російські війська формують Північне угруповання з частин Ленінградського військового округу для дій на Білгородсько-Харківському напрямку, вказують аналітики Інституту вивчення війни.

Російські окупанти активно штурмують Часів Яр, оскільки контроль над цим населеним пунктом необхідний для ворожого просування в напрямку Костянтинівки-Слов'янська та Краматорська. Про це повідомив представник 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред