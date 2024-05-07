УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ситуація на фронті ставатиме критичнішою: які 2 фактори зупинять росіян

Юрій Берендій
7 травня 2024, 02:43
31
За словами експерта, Україні терміново необхідно отримати обіцяне озброєння від країн-союзників та збільшити чисельність збройних сил для стабілізації фронту.
Ситуація на фронті ставатиме критичнішою: які 2 фактори зупинять росіян
Експерт назвав фактори, що зупинять просування ворога / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, 22 окрема механізована бригада

Російські війська намагаються продовжувати просування по всій лінії фронту до прибуття основної військової допомоги зі США в Україну. Для успішного відбиття росіян ЗСУ потребують двох ключових чинників. Таку думку висловив військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман у коментарі для 24 Каналу.

Гендельман вважає, що успіх ЗСУ залежить від двох факторів:

  • Озброєння: рішення конгресу США про передачу нового пакета військової допомоги з часом має позитивно вплинути на ситуацію на передовій. Однак наразі не спостерігається збільшення кількості боєприпасів на передовій.
  • Людські ресурси: питання про мобілізацію залишається відкритим. Затримка у прийнятті закону про мобілізацію викликає невизначеність щодо відправлення мобілізованих військових на передову.

За словами експерта, якщо ці два аспекти не будуть вирішені, наступні кілька місяців можуть бути вирішальними. Росіяни будуть намагатися продовжити просування на фронті та захопити якомога більше українських територій.

відео дня

"До того, як постачання західної допомоги почне показувати свій вплив, темпи на війні вирішуватимуть все. Зараз темпи на стороні росіян", – зазначив Гендельман.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Наступ РФ на Сході - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти зосередили свої основні сили для наступу на Курахівському та Покровському напрямках фронту з метою просування до цих двох великих міст на Донеччині. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після дводенного робочого візиту.

Російські війська формують Північне угруповання з частин Ленінградського військового округу для дій на Білгородсько-Харківському напрямку, вказують аналітики Інституту вивчення війни.

Російські окупанти активно штурмують Часів Яр, оскільки контроль над цим населеним пунктом необхідний для ворожого просування в напрямку Костянтинівки-Слов'янська та Краматорська. Про це повідомив представник 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні
Реклама

Головне за день

Україну накрила потужна магнітна буря після сильних спалахів на Сонці

Україну накрила потужна магнітна буря після сильних спалахів на Сонці

00:40 Синоптик
Ядерні навчання РФ: у США "проїхались" по маніпуляціях окупантів

Ядерні навчання РФ: у США "проїхались" по маніпуляціях окупантів

23:00 Політика
Україні з літа почнуть постачати F-16: коли чекати на першу і другу партії літаків

Україні з літа почнуть постачати F-16: коли чекати на першу і другу партії літаків

22:50 Україна
Всі головні новини

Популярне

Як обманюють супермаркети з овочами: експерт попередила про хитрий трюк 14910

Як обманюють супермаркети з овочами: експерт попередила про хитрий трюк

Висновок - берегти себе : Катя Осадча потрапила до лікарні 11805

"Висновок - берегти себе": Катя Осадча потрапила до лікарні

Який побутовий предмет перебиває з'єднання Wi-Fi: мало хто про це здогадується 10126

Який побутовий предмет перебиває з'єднання Wi-Fi: мало хто про це здогадується

Лавров висунув умову для мирних переговорів з Україною 8033

Лавров висунув умову для мирних переговорів з Україною

Останні новини

03:45

Перекидання військ країн НАТО в Україну: у Раді розкрили ймовірний сценарій

03:00

"Хто буде за стареньким доглядати": Тоня Матвієнко здивувала фанатів звісткою про батька

02:43

Ситуація на фронті ставатиме критичнішою: які 2 фактори зупинять росіян

02:05

"Залежності, комплекси та страшні наслідки": Цимбалару розповіла про РХП

00:40

Україну накрила потужна магнітна буря після сильних спалахів на Сонці

Після інавгурації Путін нічого не змінюватиме і продовжить війну в Україні - ОгризкоПісля інавгурації Путін нічого не змінюватиме і продовжить війну в Україні - Огризко
00:28

Популярна українська співачка оголосила про третю вагітність

06 травня, понеділок
23:31

Росіяни в жорсткій паніці чекають "масованого удару ЗСУ" по території РФ 7 травня

23:00

Ядерні навчання РФ: у США "проїхались" по маніпуляціях окупантів

22:55

Alyona Alyona впала на сцені Євробачення-2024 під час фінальної репетиціїВідео

Реклама
22:53

Зірка "Оппенгеймера" звинуватила режисера-брата Михалкова у знущаннях

22:50

Україні з літа почнуть постачати F-16: коли чекати на першу і другу партії літаків

22:42

"У нього немає вибору": що загрожує Україні після інавгурації Путіна - експерт

22:18

Мер Кличко відверто відповів на запитання про стосунки з ексдружиною

21:29

Розкрито радіус ударів ATACMS по Криму: під вогнем опиниться не тільки міст

21:17

Українських водіїв штрафуватимуть через фари: стала відома сума

20:56

Коли можуть ухвалити нові штрафи для уклоністів: у Раді зробили заяву

20:05

"Готуємось": Зеленський розказав подробиці із засідання Ставки

19:55

Буде чим відбивати атаки Росії: Україна поповнила запаси ракет до Patriot

19:31

На Україну налетить скажений шторм: будуть сильні грози, дощі та пориви вітру

19:12

"Нового не спостерігаємо": у ГУР оцінили анонс Путіним "ядерних" навчань

Реклама
19:11

Чи може Мішель Обама замінити Байдена та що з цього буде?Погляд

18:56

У Росії істерять через наближення термінів передачі Україні F-16: посипалися погрози

18:39

Півмільйонна мобілізація: з'явився несподіваний прогноз щодо призову в армію

18:31

РФ погрожує влупити по військових об'єктах Британії

18:25

Як платити за світло вдвічі менше: що потрібно зробити

18:12

"Висновок - берегти себе": Катя Осадча потрапила до лікарні

17:50

У Києві пройшов показ весняної колекції від YS Couture by Yanis Stepanenko новости компании

17:47

Україна не визнає Путіна президентом РФ: у МЗС зробили гучну заяву

17:39

У Криму могли бути атаковані російські "Іскандери": з'явилися знімкиФото

17:20

Міністр Кулеба поділився рідкісним фото зі своєю коханою жінкою

16:50

Скільки можна зберігати варені яйця: як не потрапити в халепу після Великодня

16:45

Вогняне серце у небі над Сумщиною: унікальне відео знищення "Шахеда"Відео

16:44

Штрафи до 1 500 євро: чому в Іспанії не можна будувати замки з піску

16:35

Чемпіон Європи захищав Україну: на фронті загинув знаменитий спортсмен-важкоатлет

16:31

Важливий партнер України раптом "заспівав" про "мир" із Путіним

16:25

Коли і як правильно обрізати лаванду: секрети, які забезпечать рясне цвітіння

15:39

Київстар ТБ транслюватиме "Євробачення-2024" у вільному доступі

15:35

Що не можна робити у Світлий вівторок: 3 заборони, які вбережуть від біди

15:35

Як відбілити старий тюль від сірості та жовтизни: бабусин спосіб, про який забули

15:30

Угорський віце-прем'єр відмовився видавати Києву українських чоловіків

Реклама
15:29

Справжня сім'я: який зараз вигляд мають діти-актори з фільму "Місіс Даутфайр"

15:26

Урожай можна врятувати: чим полити часник, коли жовтіє листя

14:57

Військовий катер РФ у Криму злетів у повітря: у ГУР розкрили деталі спецоперації

14:53

В Україні розпочнуть велике виробництво зброї: Камишін розкрив деталі

14:49

Росіяни націлились на 2 великі міста: Сирський повідомив про важливі рішення

14:24

Багато хто сушив одяг неправильно: де категорично не можна розвішувати речі

14:11

Є передумови: Братчук розповів про розширення "сірої зони" на лівому березі Дніпра

14:09

Тягне як магнітом: експерти назвали найпоширенішу помилку, яка приваблює слимаків

14:02

Ворог атакував ЗСУ у Кринках та намагається захопити острів Нестрига

13:41

РФ обрала нові цілі: у ЗСУ назвали, куди ворог масовано вдарить ракетами

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти