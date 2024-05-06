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Росія готує новий прорив на фронті: у ЗСУ розповіли, які міста під загрозою

Юрій Берендій
6 травня 2024, 03:03
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Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України зазначив, що росіяни вибрали 2 основні напрямки для наступу на Сході України.
Росія готує новий прорив на фронті: у ЗСУ розповіли, які міста під загрозою
Наступ РФ на Сході - у ЗСУ розповіли, які міста під загрозою / Колаж Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, скріншот із відео

На Авдіївському напрямку російська окупаційна армія концентрує свої сили з метою розширення плацдарму, виконуючи тактичні атаки і шукаючи прогалини в українській обороні. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко у ефірі телеканалу FREEДОМ, коментуючи повідомлення аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) про невизначеність кінцевої мети окупантів на цьому напрямку.

"У росіян на Авдіївському напрямку дуже потужне зосередження військ, та їхнє завдання — з півдня захоплювати території. Також йдеться про Архангельський напрямок. Саме там ворог також зосереджує удари. Росіяни зараз атакують на тактичному рівні на багатьох напрямках. Таким чином вони нібито промацують, щоб зрозуміти, де можна прорватися далі. Такі дії росіян змушують Сили оборони України підтягувати резерви, щоби давати максимальну відсіч окупантам", — прокоментував він.

Тимочко доав, що другим основним напрямком для просування російських військ є місто Часів Яр, яке може слугувати плацдармом для подальшого наступу на Краматорськ. Він також вказав про жорстокі бої в районі Очеретиного, де російські війська також формують ударне угруповання.

відео дня

"Росіяни закріплюються на цих напрямках, роблячи максимум для того, щоб взяти під контроль дані населені пункти та максимально вибивати Сили оборони України. І також хочу відзначити: що більше зараз наступатимуть російські війська, то більше у Путіна сил залишатися на троні", — додав Іван Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Наступ РФ на Сході - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж, прокоментував ймовірність повторного наступу російських окупаційних військ на Харків та Суми. Зазначивши, що Москва мусить зібрати принаймні 1 мільйон військовослужбовців, щоб здійснити новий стратегічний наступ.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські окупанти намагаються прорвати позиції українських військ та захопити стратегічну ініціативу на фронті, проте ситуація залишається під контролем Сил оборони.

Війська агресора Росії штурмують Часів Яр, оскільки без контролю над цим містом неможливе подальше просування ворога на Костянтинівському та Краматорському напрямках. Про це заявив представник 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

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