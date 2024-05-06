РФ формує війська для наступу на Харків: в ISW оцінили ризики

Російські наступальні операції на Харків і Суми відволікатимуть і перекидатимуть Сили оборони з інших, важливіших ділянок фронту.

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У РФ недостатньо сил для захоплення Харкова або Сум - ISW / Колаж: Главред, фото: МО рф

Російські окупанти формують Північне угруповання військ з елементів Ленінградського військового округу для проведення операцій на Білгородсько-Харківському оперативному напрямку. При цьому у Кремля немає достатніх сил для захоплення Харкова або Сум. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Експерти процитували українського військового оглядача Костянтина Машовця, який розповідав, що російські загарбники продовжують перекидати до складу Північного угруповання військ новосформовані військові частини 44-го армійського корпусу (АК) у межах Ленінградського військового округу (ЛВО).

Станом на 3 травня росіяни перекинули до складу Північного угруповання військ особовий склад і техніку 30-го мотострілецького полку (72-га мотострілецька дивізія, 44-й АК, ЛВО) і 128-ї окремої мотострілецької бригади. Вони роблять вигляд, що розвантажують на залізничних станціях в ізольованих районах Курської області війська і техніку для передислокації в Північне угруповання військ, щоб потім здійснити марш до місць дислокації в Білгородській області.

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За словами Машовця, підрозділи 30-го мотострілецького полку спочатку було передислоковано на залізничну станцію Курськ, а потім - перенесено далі до Бєлгородської області, щоб попрямувати до місць зосередження біля Харківської області. Він нагадав, що окупанти нещодавно посилили повітряні, безпілотні та ракетні удари по північно-східних прикордонних регіонах України, таких як Чернігівська, Сумська та Харківська області.

При цьому Машовець повторив попередню оцінку ISW, що російське Північне угруповання військ, найімовірніше, не зможе провести успішну наступальну операцію для захоплення Харкова.

Експерт припустив, що елементи російських 11-го АК, 44-го АК і 6-го АК (усі - ЛВО) надалі можуть спробувати провести обмежені наступальні дії або провести транскордонні рейди на територію Харківської та Сумської областей.

"Українські офіційні особи все частіше попереджають про загрозу можливої майбутньої російської наступальної операції з метою захоплення Харкова. Однак російським військовим не вистачає необхідних для захоплення міста сил", - йдеться в аналітиці ISW.

При цьому, зазначають експерти, російські наступальні операції на Харків і Суми відволікатимуть і перекидатимуть Сили оборони з інших, важливіших ділянок фронту.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Можлива атака РФ на Харків або Суми

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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