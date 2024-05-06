Росіяни націлились на 2 великі міста: Сирський повідомив про важливі рішення

За словами Сирського, головне завдання Сил оборони в цих умовах - утримувати зайняті рубежі та завдавати окупантам максимальних втрат.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-nacelilis-na-2-krupnyh-goroda-syrskiy-soobshchil-o-vazhnyh-resheniyah-10563005.html Посилання скопійоване

Сирський назвав напрямки головного наступу РФ на Сході / Колаж Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Російські окупанти сконцентрували основні ресурси для наступу на Курахівському та Покровському напрямках фронту. Ціль ворога полягає в тому, щоб просунутись до цих двох великих міст на Донеччині. Про це за підсумками дводенного робочого візиту на ці напрямки бойових дій повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Facebook.

"Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ", - зазначив він.

За його словами, окупанти щодня здійснюють наступальні операції з метою подальшого просування на захід, використовуючи перевагу в кількості особовоого складу, техніці та озброєнні.

відео дня

"Наша задача в цих умовах - утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів", - написав Сирський.

Крім того Головнокомандувач ЗСУ провів роботу з командирами підрозділів.

Він підкреслив, що роль і місце офіцера завжди визначали успіх або поразку на полі бою. Командир роти або батальйону не може ефективно керувати боєм на відстані кількох кілометрів від своїх підрозділів та приймати обдумані та обґрунтовані рішення в умовах підвищеної інтенсивності бойових дій та високого ризику для життя бійців.

Сирський наголосив, що присутність командира має вирішальне значення для підтримання високого рівня морально-психологічного стану серед підлеглих, їхньої стійкості та впевненості в тому, що вони не залишені безпорадно на полі бою.

"Під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА. Впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат", - резюмував Сирський.

Крім того, Сирський повідомив, що напередодні "Дня піхоти" відбулось вручення нагород та відзнак військовослужбовцям, що проявили себе в боях з ворогом.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Сході - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська формують Північне угруповання із складу Ленінградського військового округу для дій на Білгородсько-Харківському напрямку. Однак у Кремлі не вистачає достатньо сил для захоплення Харкова або Сум, зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Водночас, в районі Авдіївки російська окупаційна армія концентрується на розширенні плацдарму, виконуючи тактичні атаки та шукаючи слабкі місця в українській обороні. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко.

Російські окупанти активно штурмують Часів Яр, оскільки контроль над цим населеним пунктом необхідний для ворожого просування в напрямку Костянтинівки-Слов'янська та Краматорська. Про це повідомив представник 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред