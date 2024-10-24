Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Сім противників України в НАТО": у Зеленського спростували інформацію ЗМІ

Анна Косик
24 жовтня 2024, 12:06
153
Поширюють чутки про небажання країн НАТО бачити Україну в Альянсі ті, хто хоче створити хибне враження.
Никифоров, Украина НАТО
Україна працює над тим, щоб усі члени Альянсу виступали за її вступ в НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України, ВМС ЗС України

Коротко:

  • Поширена у ЗМІ інформація неправдива
  • Більшість країн-членів НАТО бачить Україну в Альянсі у майбутньому

Видання Politico опублікувало статтю із посиланням на джерела у Вашингтоні та військово-політичному блоці про те, що нібито сім країн-членів НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров заявив, що ця інформація не відповідає дійсності та пояснив, для чого її могли поширити на загал, передає "РБК-Україна".

відео дня

За його словами, поширення таких чуток вигідне тим, хто намагається просунути ідею, що вступ України в НАТО не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Однак насправді ситуація дещо інша.

Никифоров переконує, що ідею запрошення України в НАТО підтримує більшість країн-членів Альянсу, а із тими, хто наразі не висловлює підтримку, ведеться активна робота.

"Запрошення - це перший пункт плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО", - заявив він.

'Сім противників України в НАТО': у Зеленського спростували інформацію ЗМІ
План перемоги / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Нікіфоров?

Сергій Сергійович Никифоров – український телеведучий. Прессекретар президента України з 9 липня 2021 року, пише Вікіпедія.

Перспектива вступу України в НАТО - останні новини

Нагадаємо, у статті Politico йшла мова про те, що нібито США, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Словенія, Словаччина та Угорщина проти запрошення України в НАТО. При цьому буцімто Німеччина та США є ключовими країнами, що гальмують процес прийняття України до НАТО.

Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявляв, що шлях України до членства у Альянсі є незворотнім. Рютте зазначив, що не може розголошувати деталі переговорів у Альянсі. Водночас він запевнив, що НАТО активно обговорює український план перемоги та використовує "кожну нагоду, аби рухатися за ним крок за кроком".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що США більше не проти запрошення України до НАТО. Якщо Камала Гарріс переможе на президентських виборах у США, чинний президент Джо Байден може почати роботу над запрошенням України до Альянсу ще під час перехідного періоду.

Нещодавно міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявляла, що Україну запросять в НАТО в межах кордонів 1991 року. Питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих територій не обговорюється.

Читайте також про НАТО:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Володимир Зеленський вступ до НАТО План перемоги
Реклама

Головне за день

Більше
Дощі накриють частину України: у яких областях будуть опади

Дощі накриють частину України: у яких областях будуть опади

13:12Синоптик
У США заявили про "військові дії", якщо війська КНДР увійдуть до України

У США заявили про "військові дії", якщо війська КНДР увійдуть до України

12:55Світ
Зеленський назвав головну умову присутності представників Росії на Саміті миру

Зеленський назвав головну умову присутності представників Росії на Саміті миру

12:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
Боїться за життя: Пугачова дозволила Кіркорову більше не приховувати свою орієнтацію

Боїться за життя: Пугачова дозволила Кіркорову більше не приховувати свою орієнтацію

Слова, які не можна казати у відповідь на "Як справи?": мольфар здивував відповіддю

Слова, які не можна казати у відповідь на "Як справи?": мольфар здивував відповіддю

Україну накриє нова магнітна буря: коли її чекати

Україну накриє нова магнітна буря: коли її чекати

Повертається мороз: у яких областях влупить -3

Повертається мороз: у яких областях влупить -3

Курс долара в Україні поб'є всі можливі рекорди: в МВФ попередили українців

Курс долара в Україні поб'є всі можливі рекорди: в МВФ попередили українців

Останні новини

13:48

Як виглядають руки під мікроскопом: відео вразило мережу

13:18

У Мережі розкрили особистість "закоханості" Melovin, якій він освідчився

13:12

Дощі накриють частину України: у яких областях будуть опади

13:06

Краще за оцет і соду: як видалити наліт в унітазі 1 натуральним засобом

13:01

Путін потирає руки: експерт прокоментував ймовірний новий наступ РФ на важливе місто

Повістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатомПовістки з Укрпошти, штрафи від ТЦК та розшук військовозобовʼязаних: інтервʼю з адвокатом
12:55

У США заявили про "військові дії", якщо війська КНДР увійдуть до України

12:52

Зеленський назвав головну умову присутності представників Росії на Саміті миру

12:42

"Проти чого тоді воюємо": син зрадниці Повалій видав скандальну заяву

12:06

"Сім противників України в НАТО": у Зеленського спростували інформацію ЗМІ

Реклама
12:05

Повістки поштою: пояснення адвоката, який вигляд вони мають та які наслідки за неявку

12:02

Розпухло обличчя і буде ще гірше: Сєдокова поскаржилася на здоров'я після розлучення

11:51

Чим обернеться для українців неявка по повістці: адвокат попередила про штрафи

11:51

"Нісенітниця, я знаю Путіна": Лукашенко висловився про можливе відправлення військ КНДР в Україну

11:45

Лукашенко "повністю готовий" дозволити Путіну бити ядеркою із Білорусі

11:28

Вийшла за безхатченка, щоб насолити батькам: через місяць прийшла у квартиру і отетеріла від побаченого

11:22

Як онлайн перевірити, чи перебуває військовозобов’язаний у розшуку: пояснення адвоката

11:18

Найвідданіші 4 знаки зодіаку, які ніколи не залишать вас

11:16

Як навчити собаку ходити на повідку: експерти здивували порадою

11:05

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Півням - зміни, Щури - будьте обережні

11:04

Окупанти вбили чотирьох полонених нацгвардійців біля Селидового

Реклама
10:50

Лукашенко видав цинічне пояснення, чому він не підтримав Україну у війні з РФ

10:46

РФ обставляє Москву системами ППО: у ворога почалися серйозні проблеми - Матвєєв

10:23

Яка користь від півня: 3 причини, через які він має бути в курнику

10:19

"Це може статися будь-якої миті": у США оголосили, чим закінчиться війна в Україні

10:13

У квітні Україна отримає Mirage 2000-5, але є проблема з ракетами - Forbes

09:47

"Зробимо Росію малою знову": Зеленський довів до істерики речницю МЗС РФ Захарову

09:30

Утікач Влад Яма показав, чим займається з дружиною у США - деталі

09:23

РФ запустила по Україні півсотні дронів, знищено 40: куди поділися інші БПЛА

09:07

Прогноз щодо залучення військ КНДР для війни в Україні для РФ невтішний - Reuters

09:02

Червоніє в її присутності: Меган Маркл ревнує принца Гаррі до популярної співачки

09:01

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за ніч 24 жовтня (оновлюється)

08:34

Китай послав особливий сигнал: Путін не отримав потрібної йому підтримки на саміті БРІКС - ISW

08:28

"Це російська девіація": Христина Соловій потрапила в гучний скандал - що вона витворила

08:28

ЗСУ просунулися до головного українського плацдарму, а ворог тисне на сході - ISW

08:25

Карта Deep State онлайн за 24 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:47

Київ атакували дрони РФ: що відомо про наслідки та скільки БПЛА збито

06:49

Позиція США щодо ударів ЗСУ вглиб РФ залишається незмінною - Білий дім

05:45

"На злодієві шапка горить": звідки взявся цей вислів і що він означає

05:07

Чим А-92 відрізняється від А-95: який бензин найкращий для авто

03:30

Як позбутися подряпин на авто: потрібен лише один побутовий засіб

Реклама
03:00

Попри будь-які втрати: Путін віддав окупантам наказ дійти до важливої точки - Маляревич

02:36

Математична головоломка: тільки генії можуть вирішити це завдання за 7 секунд

01:57

Притягують наче магніт: 4 знаки зодіаку, які приваблюють усіх навколо

01:30

Місіс Мускул: Іванка Трамп розкрила головний секрет своєї стрункостіВідео

01:12

Сім країн проти: Politico розкрило, хто гальмує вступ України до НАТО

00:11

Камалія показала дорослих дочок-двійнятВідео

00:10

Байден зробив нову заяву про закінчення війни в Україні - що він сказав

00:08

"Відчув, що потрібно": втікач Волошин оголосив про примирення з Трінчер

23 жовтня, середа
23:51

КНДР відправила не менше 3 тисяч солдатів: у Байдена заявили про "відчай" РФ

23:28

"Знову зробити Росію маленькою": Володимир Зеленський вразив українців оригінальною футболкою

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти