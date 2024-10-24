'Сім противників України в НАТО': у Зеленського спростували інформацію ЗМІ

Поширюють чутки про небажання країн НАТО бачити Україну в Альянсі ті, хто хоче створити хибне враження.

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Україна працює над тим, щоб усі члени Альянсу виступали за її вступ в НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України, ВМС ЗС України

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Поширена у ЗМІ інформація неправдива

Більшість країн-членів НАТО бачить Україну в Альянсі у майбутньому

Видання Politico опублікувало статтю із посиланням на джерела у Вашингтоні та військово-політичному блоці про те, що нібито сім країн-членів НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров заявив, що ця інформація не відповідає дійсності та пояснив, для чого її могли поширити на загал, передає "РБК-Україна".

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За його словами, поширення таких чуток вигідне тим, хто намагається просунути ідею, що вступ України в НАТО не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Однак насправді ситуація дещо інша.

Никифоров переконує, що ідею запрошення України в НАТО підтримує більшість країн-членів Альянсу, а із тими, хто наразі не висловлює підтримку, ведеться активна робота.

"Запрошення - це перший пункт плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував план міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО", - заявив він.

План перемоги / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Нікіфоров? Сергій Сергійович Никифоров – український телеведучий. Прессекретар президента України з 9 липня 2021 року, пише Вікіпедія.

Перспектива вступу України в НАТО - останні новини

Нагадаємо, у статті Politico йшла мова про те, що нібито США, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Словенія, Словаччина та Угорщина проти запрошення України в НАТО. При цьому буцімто Німеччина та США є ключовими країнами, що гальмують процес прийняття України до НАТО.

Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявляв, що шлях України до членства у Альянсі є незворотнім. Рютте зазначив, що не може розголошувати деталі переговорів у Альянсі. Водночас він запевнив, що НАТО активно обговорює український план перемоги та використовує "кожну нагоду, аби рухатися за ним крок за кроком".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що США більше не проти запрошення України до НАТО. Якщо Камала Гарріс переможе на президентських виборах у США, чинний президент Джо Байден може почати роботу над запрошенням України до Альянсу ще під час перехідного періоду.

Нещодавно міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявляла, що Україну запросять в НАТО в межах кордонів 1991 року. Питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих територій не обговорюється.

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