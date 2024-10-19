Крига скресла: США готові запросити Україну до НАТО - Le Monde

США більше не проти запрошення України до НАТО. Якщо Камала Гарріс переможе на президентських виборах у США, чинний президент Джо Байден може почати роботу над запрошенням України до Альянсу ще під час перехідного періоду. Про це пише Le Monde.
Як зазначає видання, президент США Джо Байден обговорив у Берліні з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії план перемоги України. Під час цих переговорів стало відомо, що США, які раніше разом із Німеччиною блокували кроки щодо приєднання України до НАТО, тепер не проти запрошення Києва до Альянсу.
Кілька джерел у Le Monde вважають, що зміна позиції США може змінити і ставлення Берліна, який досі виступає проти включення України до Альянсу. Проте Франція та Велика Британія виступають швидше за.
"Це амбітний план, що порушує складні питання, з яких немає спонтанного збігу думок", - сказав виданню один із дипломатів.
Європейський дипломат, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що у разі перемоги на президентських виборах у США кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс, Джо Байден може розпочати роботу над запрошенням України ще в перехідний період.
Що таке видання Le Monde?
Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".
Вступ України до НАТО - останні новини
Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що Україна стане 33-ю або 34-ю країною-членом Альянсу. Водночас він не назвав чіткі терміни, а лише сказав, що це станеться "одного дня".
Як повідомляв Главред, всередині НАТО триває дискусія щодо запрошення України до Альянсу, консенсусу поки не досягнуто. Водночас усі 32 союзники підтвердили, що Україна на незворотному шляху до членства.
Крім цього, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україну запросять до НАТО в межах кордонів 1991 року. За її словами, вступ без тимчасово окупованих територій не обговорюється.
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