Сім країн проти: Politico розкрило, хто гальмує вступ України до НАТО

Опір вступу України до НАТО чинить Угорщина та Словаччина, але їхні дії зумовлені прокремлівськими позиціями їхніх лідерів, йдеться у матеріалі Politico.

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Проти запрошення України до НАТО виступають сім країн - Politico / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, lithuania.mfa.gov.ua

Сім країн-членів НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу. Серед них - США, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Словенія, Словаччина та Угорщина. Про це пише Politico із посиланням на джерела у Вашингтоні та військово-політичному блоці.

Німеччина та США є ключовими країнами, що гальмують процес прийняття України до НАТО. Вони не поспішають запрошувати Київ до Альянсу, оскільки побоюються прямого військового зіткнення з Росією.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, хоча і є одним із головних постачальників зброї для України після США, не підтримує швидкий вступ Києва до НАТО.

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"У мене дуже хороші стосунки з Шольцем. Я вдячний, що Шольц допомагає. Німеччина – друга за рівнем підтримки. Але те, що німецька сторона скептично ставиться до нашого вступу в НАТО, це факт... Нам усім доведеться багато працювати з німецькою стороною. Але все одно Сполучені Штати матимуть на це вплив", - сказав Зеленський.

Також опір вступу України до НАТО чинить Угорщина та Словаччина, адже ці країни займають прокремлівську позицію. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан блокує європейські кошти на озброєння для України і вийшов з програми НАТО з надання летальної допомоги. Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що вступ України до НАТО може призвести до третьої світової війну і категорично відмовився підтримати цей крок.

"Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за США та Німеччиною. Вони не хочуть", - сказав один із представників НАТО на умовах анонімності.

Інший чиновник заявив, ці країни наголошують, що вони готові підтримувати вступ України лише "абстрактно", але коли справа доходить до практичних дій, вони почнуть заперечувати цю ідею більш публічно.

Ця позиція контрастує з країнами Балтії та Польщею. Вони ставляться до ідеї запрошення України до Альянсу з більшим ентузіазмом.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО - останні новини

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте нещодавно зазначив, що Україна стане 33-ю або 34-ю країною-членом Альянсу. Водночас чітких термінів цього процесу не назвав, сказавши лише, що це відбудеться "одного дня".

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що Україну запросять до НАТО в межах її кордонів станом на 1991 рік. Вона підкреслила, що вступ без повернення тимчасово окупованих територій не розглядається.

Також президент України Володимир Зеленський висловив надію, що Україна отримає запрошення до НАТО в межах міжнародно визнаних кордонів. Він підкреслив, що це питання є принциповим.

Крім цього, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж не проти вступу України до НАТО. Він зазначив, що питання запрошення України багато в чому залежить від нової адміністрації в США.

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