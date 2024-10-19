Вступ України до НАТО без окупованих територій: Стефанішина поставила крапку у питанні

Членство України в Північноатлантичному альянсі можливе лише після завершення війни, але після запрошення ситуація може змінюватися, заявила Ольга Стефанішина.

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Україна стане членом НАТО після завершення війни - Стефанішина / Колаж: Главред, фото: facebook.com/olga stefanishyna

Україну запросять в НАТО в межах кордонів 1991 року. Питання вступу України до НАТО без тимчасово окупованих територій не обговорюється. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

"Таких розмов (про вступ України в НАТО без окупованих територій - Главред) не було. Україна однозначно буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється. Це не є предметом дискусій", - сказала вона.

Віцепрем'єрка також зазначила, що членство України в НАТО можливе після завершення війни, проте вже після запрошення до Альянсу ситуація може змінюватися. Стефанішина пояснила, що процес приєднання передбачає укладення протоколу, у якому будуть прописані терміни та реформи, необхідні для вступу.

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"Це вже технічні речі, питання технічної взаємосумісності, йдеться про нестрашні реформи. Але це пізніше. Зараз запрошення. І воно взагалі не обговорюється ні просуванням на фронті, ні територіями", - додала міністр.

Хто така Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій: комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;

українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва. Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО - останні новини

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна стане 33-ю або 34-ю країною-членом НАТО. Водночас Рбтте не назвав чіткі терміни, а лише сказав, що це станеться "одного дня".

Також Рютте заявив, що підтримує постійний зв'язок з українською стороною та має чітке уявлення про ключові елементи плану перемоги України. Він підтвердив, що шлях України до членства в НАТО є незворотнім.

Як повідомляв Главред, в НАТО триває дискусія щодо запрошення України до Альянсу, але консенсусу поки немає. Як повідомив високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, деякі аспекти плану перемоги України вже виконуються, але питання запрошення України до НАТО залишається відкритим. Проте всі 32 союзники підтвердили, що Україна на незворотному шляху до членства.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

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