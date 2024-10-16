Шлях України до НАТО є незворотнім: Рютте зробив чітку заяву про план перемоги

Рішення, ухвалені на саміті лідерів НАТО, закладають міст до членства України в Альянсі, зазначив Марк Рютте.

https://glavred.net/ukraine/put-ukrainy-v-nato-neobratim-ryutte-sdelal-chetkoe-zayavlenie-o-plane-pobedy-10605908.html Посилання скопійоване

Генсек НАТО прокоментував перший пункт плану перемоги України / Колаж: Главред, фото: скріншот, Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Марк Рюте постійно підтримує зв'язок з українською стороною і має чітке уявлення про ключові елементи плану перемоги. Шлях України до членства у Альянсі є незворотнім. Про це Марк Рютте заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Брюсселі.

"Я дуже добре обізнаний з усіма елементами плану перемоги. Як ви також знаєте, НАТО у Вашингтоні вирішило зробити шлях до членства в НАТО для України незворотнім. Про це чітко було заявлено. І ми перебуваємо у тісному контакті з союзниками, з Україною, аби з'ясувати, як ми можемо зробити наступні кроки успішним та плідним чином", - сказав генсек НАТО.

Рютте зазначив, що не може розголошувати деталі переговорів у Альянсі. Водночас він запевнив, що НАТО активно обговорює український план перемоги та використовує "кожну нагоду, аби рухатися за ним крок за кроком".

відео дня

Також Рютте нагадав про важливі рішення, ухвалені на саміті лідерів НАТО в липні. Серед них — зобов’язання щодо надання Україні 40 мільярдів євро до 2025 року, створення координаційного командування Україна-НАТО у Вісбадені, а також укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та багатьма членами Альянсу.

"Усе це, фактично, закладає міст до членства в НАТО у майбутньому. Але план перемоги не лише про запрошення щодо набуття членства в НАТО. План перемоги має багато елементів і як це сьогодні президент Зеленський пояснив своєму парламенту", - наголосив Рютте.

Генсек підкреслив, що завжди такі плани є частиною перемовин, які тривають й надалі. За його словами, НАТО активно працює з Україною, щоб зрозуміти, які її потреби і як це може допомогти у припиненні війни.

"І зрештою, найголовніше, що маємо здобути для України, щоб вона була у найбільш вигідній позиції, коли уряд України вирішить, що хоче розпочати переговори про припинення війни. Українці мають бути у дуже сильній позиції, коли настане цей момент", - додав Марк Рютте.

План перемоги України / Інфографіка: Главред

Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

План перемоги України і вступ до НАТО - останні новини

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді план перемоги України, що складається з п'яти основних пунктів. Цей документ передбачає: запрошення до НАТО; оборону країни; стримування агресії з боку Росії; розвиток економічного потенціалу; зміцнення міжнародного авторитету України.

Зеленський вважає, що за умови реалізації цього плану війну можна буде завершити не пізніше 2025 року.

Президент України зазначив, що запрошення України до НАТО може стати ключовим фактором для миру. За його словами, відсутність членства України в НАТО стало однією з причин, які спонукали агресію РФ.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський відвідав західні столиці для представлення плану перемоги, проте жоден з ключових союзників поки що не висловив підтримки. Згідно з інформацією Associated Press, Зеленський надав союзникам лише три місяці для ухвалення ключових принципів плану.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред