"Силіконових долин" не буде багато: Тука оцінив, чи повернеться життя в зруйновані РФ міста

Україні потрібно скористатися світовим досвідом, повертаючи тим чи іншим регіонам привабливість для людей.

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Георгій Тука вважає, що зруйновані Росією міста можна відновити / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти зруйнували в Україні цілі міста. Але рано чи пізно вони будуть відновлені, і життя туди повернеться. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

За його словами, є світовий досвід, яким можна і потрібно буде користуватися, повертаючи тим чи іншим регіонам привабливість для людей.

"Просто уявіть собі, що на Луганщині з'являється "Силіконова долина" з новітньою інфраструктурою, відповідними умовами для роботи, дозвілля та проживання. Звичайно, в такому випадку молодь туди поїде із задоволенням. Розумію, що "Силіконових долин" не може бути багато, але у мене немає сумнівів, що будуть будуватися абсолютно нові підприємства", - сказав він.

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"Не сумніваюся, що життя туди повернеться", - вважає Тука.

Водночас, на думку, ексчиновника не всі зруйновані війною підприємства можна і потрібно відновити.

"Переважна більшість цих підприємств була побудована ще в 50-60-х роках минулого століття, отже, вони і морально, і технологічно застаріли. Чи повинні ми відновити руїни того, що було побудовано 50-80 років тому? Звичайно, ні. Зокрема, перш ніж вкладати кошти у відновлення шахт, потрібно просто взяти калькулятор і порахувати втрати, яких зазнає держава намагаючись відновити діяльність цих об'єктів, і можливі прибутки від цього", - пояснив Тука.

Він додав, що українські регіони будуть відроджуватися, але це буде вже постіндустріальне відродження.

"Можливо, деякі підприємства-гіганти, якими славився Донбас, будуть відновлені. Але не можу собі уявити відродження, наприклад, Маріупольського металургійного комбінату – це місто в місті, якого вже фактично немає. Зараз ми навряд чи знайдемо мільярди доларів на будівництво фактично з нуля такого гіганта", - резюмував він.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Скільки міст окупанти зруйнували в Україні

Російські окупанти зруйнували тисячі житлових будинків, сотні навчальних закладів та медичних закладів та понад тисячу об'єктів культурної інфраструктури в Україні.

Близько десяти міст росіяни практично перетворили на руїни, ще стільки ж - частково зруйновані. Більшість з них перебувають на Донбасі, який російські окупанти нібито прийшли "захищати".

У Донецькій області росіяни довели до стану руїн Маріуполь, Волноваху, Вугледар, Мар'їнку, Лиман, Соледар, Бахмут,

У Луганській області в ході боїв майже повністю зруйновані Сєвєродонецьк, Попасна, Рубіжне, Щастя, Кремінна. Дещо краща ситуація в Лисичанську, де інфраструктура і житлова забудова знищені на 60%.

У Харківській області істотних руйнувань зазнали Куп'янськ та Ізюм. Також значні руйнування в Херсоні.

Як повідомляв Главред, Україна представила своїм західним партнерам план відновлення країни після війни з Росією, який розрахований на 10 років. План складений на період з 2023 року до 2032 року і проходитиме в дві хвилі.

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