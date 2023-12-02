Березень може стати переломним моментом: Зеленський допускає зміну ходу війни

Президент України Володимир Зеленський висловився про можливі майбутні події 2024 року.

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Березень може стати переломним моментом / колаж: Главред, фото: Донецька окрема бригада, скріншот відео

Результатом недемократичних виборів в Росії, які повинні відбутися в березні 2024 року може стати втрата легітимності Володимиром Путіним. Цей момент може стати переломним у війні і радикально вплинути на загальну геополітичну обстановку. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю AP.

Зеленський стверджує, що всі знають, яким буде результат виборів у ворожій Росії, а це, в свою чергу, вказує на те, що вони недемократичні. І далі вже буде відповідь - як на це відреагує світ.

"Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає. Тут "гра" вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу - визнати їх чи ні. До слова, це може бути переломний момент - нелегітимність президента Путіна", - говорить Головнокомандувач України. відео дня

За словами президента, західний світ без нагадувань Києва повинен сам розуміти, що непотрібно визнавати недемократичні вибори. Особливо, після всього горя, яке Росія принесла всюди і, безумовно, в Україну.

При цьому, Зеленський також і не виключає той факт, що в Росії немає реальної політичної опозиції Путіну. І все, що ми можемо бачити - це умовну або штучну опозицію зі схожими на війну і окупацію поглядами.

"Це не опозиція. Це просто ще один супутник Путіна, хоча і з іншим обличчям, ім'ям і тим же самим дияволом в середині", - вважає він.

Вибори в Україні

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що наступного року в Україні не можна проводити ні президентські, ні парламентські, ні місцеві вибори. В інтерв'ю Наталії Мосейчук в рамках авторського проекту " Мосейчук+" він розповів, що ніхто на Заході не чинить тиску на українську владу вимогою про проведення будь - яких виборів в умовах війни, а все інше - всього лише чутки.

Однак, у питанні проведення виборів під час війни остаточно поставили крапку. Голосування не буде до тих пір, поки в країні не настане мир. Таке рішення прийняли народні депутати. Відомо, що представники всіх фракцій Верховної Ради підписали відповідний меморандум. Таким чином в Україні в період війни не будуть проведені як президентські, так і парламентські вибори. Голосування буде можливе лише через півроку після скасування воєнного стану.

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