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Березень може стати переломним моментом: Зеленський допускає зміну ходу війни

Єлизавета Бельмас
2 грудня 2023, 16:26
Президент України Володимир Зеленський висловився про можливі майбутні події 2024 року.
Березень може стати переломним моментом
Березень може стати переломним моментом / колаж: Главред, фото: Донецька окрема бригада, скріншот відео

Результатом недемократичних виборів в Росії, які повинні відбутися в березні 2024 року може стати втрата легітимності Володимиром Путіним. Цей момент може стати переломним у війні і радикально вплинути на загальну геополітичну обстановку. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю AP.

Зеленський стверджує, що всі знають, яким буде результат виборів у ворожій Росії, а це, в свою чергу, вказує на те, що вони недемократичні. І далі вже буде відповідь - як на це відреагує світ.

"Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає. Тут "гра" вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу - визнати їх чи ні. До слова, це може бути переломний момент - нелегітимність президента Путіна", - говорить Головнокомандувач України.

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За словами президента, західний світ без нагадувань Києва повинен сам розуміти, що непотрібно визнавати недемократичні вибори. Особливо, після всього горя, яке Росія принесла всюди і, безумовно, в Україну.

При цьому, Зеленський також і не виключає той факт, що в Росії немає реальної політичної опозиції Путіну. І все, що ми можемо бачити - це умовну або штучну опозицію зі схожими на війну і окупацію поглядами.

"Це не опозиція. Це просто ще один супутник Путіна, хоча і з іншим обличчям, ім'ям і тим же самим дияволом в середині", - вважає він.

Вибори в Україні

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що наступного року в Україні не можна проводити ні президентські, ні парламентські, ні місцеві вибори. В інтерв'ю Наталії Мосейчук в рамках авторського проекту " Мосейчук+" він розповів, що ніхто на Заході не чинить тиску на українську владу вимогою про проведення будь - яких виборів в умовах війни, а все інше - всього лише чутки.

Однак, у питанні проведення виборів під час війни остаточно поставили крапку. Голосування не буде до тих пір, поки в країні не настане мир. Таке рішення прийняли народні депутати. Відомо, що представники всіх фракцій Верховної Ради підписали відповідний меморандум. Таким чином в Україні в період війни не будуть проведені як президентські, так і парламентські вибори. Голосування буде можливе лише через півроку після скасування воєнного стану.

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війна в Україні Володимир Путін
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