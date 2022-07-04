750 млрд доларів та 850 проєктів: Україна представила план повоєнної відбудови

Україна представила план відновлення після війни / Фото Фокус

У швейцарському Лугано у понеділок, 4 червня, Україна представила своїм західним партнерам план відновлення країни після війни з Росією, який розрахований на 10 років, йдеться в його презентації.

План складений на період із 2023 року по 2032 рік і відбуватиметься в дві хвилі:

Перша триватиме в 2023-2025 роки, в які планується втілити більшість із зазначених проектів – 580. Ці три роки коштуватимуть більш ніж 350 млрд доларів.

Друга хвиля міститиме меншу кількість проєктів, але необхідно більше фінансування – понад 400 млрд доларів. При цьому в плані закладено, що українська економіка протягом 10 років буде зростати на 7% щорічно.

За 10 років українська влада має намір реалізувати 850 проектів у різних сферах. На їх реалізацію буде потрібно більше 750 млрд доларів.

Загальну суму в 750 млрд доларів планують фінансувати наступним чином:

250-300 млрд доларів завдяки партнерським грантам на оборону, критичне фінансування надзвичайного стану, відновлення житла та інших об'єктів, розвиток інфраструктури як частини ЄС.

200-300 млрд доларів кредитними коштами від партнерів, з яких профінансують модернізацію інфраструктури, енергетичні проєкти, підтримку фінансової системи та співфінансування приватних інвестицій

250 млрд доларів завдяки приватним інвестиціям в інфраструктурні проекти, сектори з доданою вартістю та інші комерційно вигідні інвестиції.

Також Україна в рамках плану відновлення пропонує реалізувати наступні програми:

Зміцнення оборони і безпеки - 50 млрд доларів

Енергетична незалежність і зелений курс - 130 млрд доларів

Забезпечення конкурентного доступу до капіталу-75 млрд доларів

Забезпечення макрофінансової стабільності-60-80 млрд доларів

Розвиток секторів економіки з додатковою вартістю-50 млрд доларів

Розширення та інтеграція логістики з ЄС - 120-160 млрд доларів

Відновлення і модернізація житла та інфраструктури регіонів - 150-250 млрд доларів

Крім того, на порталі розміщена карта руйнувань у кожному регіоні, а також існує можливість подавати свої ідеї для відновлення України.

Війна Росії проти України

Радник голови ОП Михайло Подоляк раніше розповів про те, що поставки зброї Україні від Заходу затягуються через дефіцит озброєнь на складах. Після того як склади будуть поповнені потрібною для переходу ЗСУ до контрнаступу зброєю, вона буде відправлена Києву протягом одного, двох-трьох місяців.

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг вважає, що є небезпека переходу війни Росії проти України в затяжний конфлікт. У такій ситуації Путін має намір блокувати прагнення Києва до НАТО і ЄС, а також заважати післявоєнному відновленню української держави.

Як вважає військовий експерт Олег Жданов, президент РФ Володимир Путін шукатиме ресурси для посилення своїх можливостей для війни з Україною. Ймовірно, він спробує чинити тиск на Білорусь та інші країни ОДКБ, вимагаючи від них або військову техніку, або війська для захоплення української держави.

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