УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Україна перейшла на новий етап війни: Подоляк назвав три ключових рішення

Андрій Ганчук
3 грудня 2023, 15:06оновлено 3 грудня, 17:02
Україна і Захід повинні чітко визначити цілі у війні, потрібно ухвалити робочі механізми, які знизять можливості Росії, вважає Михайло Подоляк.
Подоляк, війна
Росія має намір скоювати злочини і не прагне до справжніх перемовин - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Україна і країни-партнери перейшли на новий етап війни з агресором Росією. Тепер слід конкретно визначитися з цілями і зробити акцент на трьох важливих складових: серйозні санкції проти Москви, обмеження на нафту і газ, а також постачання потрібних ЗСУ озброєнь без зволікань. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що не можна сподіватися на повернення Росії до довоєнного стану і її здатності вести реальні перемовини.

"Не повернеться. Ще раз пропоную відмовитися від небезпечних ілюзій. Замість цього вона буде наполегливо руйнувати мир, правила, право. Вона буде активно провокувати, шантажувати, принижувати, вбивати, вторгатися, втручатися, тероризувати", - вважає Подоляк.

відео дня

Які потрібні рішення

За словами Подоляка, новий етап війни потребуватиме ухвалення ключових і фундаментальних рішень, які включають наступні аспекти:

Більш глибокі і продумані санкції проти Росії. Обмеження повинні реально знижувати фінансові можливості країни-терориста;

Впровадження жорстких обмежень на нафту і газ, які повинні передбачати нівелювання лицемірних посередницьких послуг, що дозволяють Росії продавати паливо у великих обсягах;

Знайти правильний баланс у питаннях постачання військової техніки, не повинно бути бюрократії і сумнівів. Акцент повинен бути поставлений на авіацію, безпілотники, радіоелектронні системи управління і далекобійні ракети.

Новий етап війни Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 1 грудня заявив, що Україна вийшла на новий етап війни, який прийдеться на зиму. За його словами, літній контрнаступ ЗСУ не досяг тих результатів, на які розраховували, через брак зброї від західних партнерів.

Зеленський припустив, що навесні у війні може статися перелом. На думку гаранта, така можливість з'явиться після нелегітимних виборів у Росії 2024 року, під час яких Путін знову "переобереться". Момент може радикально вплинути на геополітичну ситуацію.

У Зеленського анонсували новий підхід до мобілізації - радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що зміни назріли і тепер потрібен провідник комунікації, який пояснить всі зміни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
санкції проти Росії Михайло Подоляк війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Для України перемога Путіна стала б трагедією, потрібна допомога - Столтенберг

Для України перемога Путіна стала б трагедією, потрібна допомога - Столтенберг

15:57 Світ
Україна перейшла на новий етап війни: Подоляк назвав три ключових рішення

Україна перейшла на новий етап війни: Подоляк назвав три ключових рішення

15:06 Політика
Німеччина хоче менше платити Євросоюзу за зброю для України - Daily Telegraph.

Німеччина хоче менше платити Євросоюзу за зброю для України - Daily Telegraph.

14:48 Світ
Всі головні новини

Останні новини

17:10

"Не"розлучений Мурат Налчаджиоглу знявся на тлі бюста чужої жінки

17:05

Що не можна робити 4 грудня, щоб не накликати біду: прикмети і заборони дня

16:50

Чому дітям не можна спати з дорослими: яка небезпека загрожує дитині

16:41

"День перемоги України постійно відтерміновується": експерт назвав причинуВідео

16:27

Прямий, великий або "картоплею": як визначити характер людини за носом

Вирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – МусієнкоВирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – Мусієнко
16:15

Дезінсектор розповів, чим вигнати щурів і мишей з дому

16:11

Даша Кацуріна розкрила свій рідкісний діагнозВідео

15:57

Для України перемога Путіна стала б трагедією, потрібна допомога - Столтенберг

15:21

"Клоун"-путініст Охлобистін зарюмсав через те, що Макаревич "зробив йому боляче"

Реклама
15:11

Любовний гороскоп на тиждень з 4 листопада до 10 грудня: кого із знаків чекає пристрасть та шалена закоханість

15:06

Україна перейшла на новий етап війни: Подоляк назвав три ключових рішення

14:48

Німеччина хоче менше платити Євросоюзу за зброю для України - Daily Telegraph.

14:31

Вдарить мороз -13, вітер зноситиме з ніг: синоптик сказав, де погіршиться погода

14:27

Лілія Ребрик розкрила дату пологів та плани на ім'я третьої дитини

13:55

Божевільна путіністка-"Червона шапочка" Поплавська назвала Лорак зрадницею

13:43

Місячний календар 4 грудня 2023: стрижка в цей день принесе шалену удачу

13:38

Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: садівник розкрив, що може їх "вбити"

13:15

До чого падає виделка і яку біду це принесе: про що говорить древня прикмета

13:12

Церковне свято 4 грудня: що не можна робити у Варварин день

12:57

Які продукти подорожчають в Україні до Нового року: на що українцям доведеться розщедритися

Реклама
12:00

"Їх було не двоє, а група": сержант підрозділу розповів подробиці розстрілу військових ЗСУ

11:59

Підвищення українцям пенсій: коли це може статися і яка сума

11:55

Окупанти, які розстріляли українських полонених, вже ліквідовані: деталіВідео

11:48

Що робити, якщо в будинку завелася міль: як знайти гнізда і знищити комах

11:41

Гороскоп на завтра 4 грудня 2023: Дівам - швидкі зміни, Козероги - уникайте натовпу

11:31

"Самотужки ми не витягнемо": майор ЗСУ розповів про загрозу Третьої світової

11:07

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня 2023: Козі - прихильність друзів, Собаці - негатив через плітки

11:04

"Іде 3-я хвиля штурмів": окупанти збираються кинути на Авдіївку важку техніку

10:32

Фінансовий гороскоп на тиждень з 4 по 10 грудня: хто встигне розбагатіти в 2023

10:10

Яких подій на фронті варто очікувати взимку:експерт дав прогноз наступу ЗСУВідео

10:05

Гості проситимуть ще: рецепт неперевершеного мандаринового десерту до Нового року

09:59

"Якщо вона була ціллю – це ще гірше": Гетьман пояснив, на що вказує отруєння Буданової

09:25

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 грудня: Скорпіони - подбайте про себе, Діви - потерпіть

09:07

"Пережити українців": голова Пентагону назвав велику помилку диктатора Росії

08:57

РФ влаштувала нічну атаку, ракету збити не вдалося: всі подробиці

08:10

Бої в Авдіївці: що відбувається на фронтіПогляд

08:09

Росіяни розстріляли українських полонених: у ЗСУ підтвердили загибель військових

07:28

Багато снігу та сильний вітер: в ISW розкрили, як негода на фронті сповільнює війну

06:49

З чого ви взяли, що Путін хоче з вами домовлятися?Погляд

06:25

Як правильно – "Фейсбук" чи фейсбук, "Ютуб" чи ютуб: мовознавець розставив крапки над "і"Відео

Реклама
04:40

"На це підуть роки": експерт оцінив, чи зможе РФ захопити великі міста УкраїниВідео

03:24

Погано для здоров'я: фармацевт розповів, чому не можна застеляти ліжко зранку

02:43

Це допоможе зекономити: експерти назвали ідеальну температуру для прання постелі

02:12

Точно не впадете: як зробити так, щоб взуття не ковзало

01:44

"Могли зайти в тил ворога на Луганщину": експерт пояснив, що заважає контрнаступу ЗСУВідео

01:20

Розстріл полонених бійців ЗСУ: реакція на звірячий злочин окупантів РФ

02 грудня, субота
23:15

Нова фаза війни: майор ЗСУ пояснив слова Зеленського і назвав терміни

23:07

Колір одягу по днях: як вибрати правильний колір для кожного дня тижня

23:07

"Заздріть зі своїх нетрів": Волочкова визверилася на хейтерівВідео

22:39

Хочу подякувати Дубаю: Потап бізнес-класом знову махнув в ОАЕ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти