Україна перейшла на новий етап війни: Подоляк назвав три ключових рішення

Україна і Захід повинні чітко визначити цілі у війні, потрібно ухвалити робочі механізми, які знизять можливості Росії, вважає Михайло Подоляк.

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Росія має намір скоювати злочини і не прагне до справжніх перемовин - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Україна і країни-партнери перейшли на новий етап війни з агресором Росією. Тепер слід конкретно визначитися з цілями і зробити акцент на трьох важливих складових: серйозні санкції проти Москви, обмеження на нафту і газ, а також постачання потрібних ЗСУ озброєнь без зволікань. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що не можна сподіватися на повернення Росії до довоєнного стану і її здатності вести реальні перемовини.

"Не повернеться. Ще раз пропоную відмовитися від небезпечних ілюзій. Замість цього вона буде наполегливо руйнувати мир, правила, право. Вона буде активно провокувати, шантажувати, принижувати, вбивати, вторгатися, втручатися, тероризувати", - вважає Подоляк. відео дня

Які потрібні рішення

За словами Подоляка, новий етап війни потребуватиме ухвалення ключових і фундаментальних рішень, які включають наступні аспекти:

Більш глибокі і продумані санкції проти Росії. Обмеження повинні реально знижувати фінансові можливості країни-терориста;

Впровадження жорстких обмежень на нафту і газ, які повинні передбачати нівелювання лицемірних посередницьких послуг, що дозволяють Росії продавати паливо у великих обсягах;

Знайти правильний баланс у питаннях постачання військової техніки, не повинно бути бюрократії і сумнівів. Акцент повинен бути поставлений на авіацію, безпілотники, радіоелектронні системи управління і далекобійні ракети.

Новий етап війни Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 1 грудня заявив, що Україна вийшла на новий етап війни, який прийдеться на зиму. За його словами, літній контрнаступ ЗСУ не досяг тих результатів, на які розраховували, через брак зброї від західних партнерів.

Зеленський припустив, що навесні у війні може статися перелом. На думку гаранта, така можливість з'явиться після нелегітимних виборів у Росії 2024 року, під час яких Путін знову "переобереться". Момент може радикально вплинути на геополітичну ситуацію.

У Зеленського анонсували новий підхід до мобілізації - радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що зміни назріли і тепер потрібен провідник комунікації, який пояснить всі зміни.

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