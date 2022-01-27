Сім'я була віруючою: що відомо про рідних солдата, який влаштував розстріл військових на Південмаші

Артемій Рябчук здався добровільно / Фото facebook.com/dnipropolice

Рано вранці 27 січня на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі сталася НП. Військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, при видачі зброї з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії України. Після чого зі зброєю втік. Загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро були поранені.

В ході поліцейської операції Артемія Рябчука вдалося затримати. ЗМІ з'ясували, що відомо про сім'ю хлопця і що про нього самого говорять односельці його батьків.

Жителі села Броска Ізмаїльського району Одеської області кажуть, що не уявляють, що могло штовхнути Артемія на такий вчинок. Кажуть, що хлопець був дуже спокійним. При цьому друзів у нього не було, пише Obozrevatel.

Сусіди кажуть, що сім'я - віруюча, "щось на зразок п'ятидесятників". У них удома немає ані телевізора, ані радіо. Батько хлопця помер після тривалої хвороби приблизно 5-6 років тому.

Артемій - не єдина дитина в сім'ї, у нього є ще старша 28-річна сестра Юля, яка живе в Росії. Матері хлопця 54 роки.

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"Де працює мама Артемія і чи працює взагалі, ми не знаємо. Бачимо лише, що вона їздить на велосипеді", - розповіли односельці

"Чому він розстріляв товаришів по службі - важко уявити. Може його довели, образили. Але ж він ріс один, не знав компанії", - припустили сусіди.

"Як Артемія призвали на службу - не розуміємо. Він, по суті, єдиний син і годувальник. Може сам захотів піти служити?" - додали вони.

Як повідомляв Главред, нацгвардієць, який влаштував стрілянину на заводі Південмаш у Дніпрі, здався добровільно. Заступник директора територіального управління ДБР в м. Полтава Володимир Шило розповів, що Рябчук знаходився в одному з селищ неподалік Дніпра. Він попросив випадкову перехожу зателефонувати в поліцію, оскільки свій телефон залишив на місці події.

Наразі мотиви скоєння злочину невідомі й встановлюватимуться слідчим шляхом.

Тим часом радник глави МВС Антон Геращенко розповів про стан здоров'я поранених військовослужбовців після розстрілу на заводі Південмаш.

За словами Геращенка, Рябчук випустив три кулі впритул в 22-річну дівчину. Вона втратила понад три літри крові. За її життя зараз борються лікарі. Ще двоє поранених - у важкому стані, життя ще двох військовослужбовців - поза небезпекою.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "Артем Рябчук нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом".

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