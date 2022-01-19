Стрілянина в офіс журналіста Гордона: у поліції розповіли подробиці

За даними правоохоронців, близько 17.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що було пошкоджено вікно в офісі, розташованому на вулиці Щекавицькій.
Правоохоронці сьогодні відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини в офіс редакції видання "Гордон" у Подільському районі столиці, повідомляє пресслужба поліції Києва.
У столичній поліції РБК-Україна повідомили, що мова йде про офіс журналіста Дмитра Гордона.
За даними правоохоронців, близько 17.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що пошкоджено вікно в офісі, розташованому на вулиці Щекавицькій.
Слідчо-оперативна група на місці інциденту зафіксувала пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета.
"Пошкодження скла було не наскрізним. Наразі правоохоронці встановлюють свідків і очевидців, переглядають відео з камер спостереження", - йдеться в повідомленні.
Поліції розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 194 Кримінального кодексу України - Умисне знищення або пошкодження майна.
Обстріл офісу видання "Гордон"
Нагадаємо, в Києві обстріляли будівлю, в якій знаходиться редакція Інтернет-видання Дмитра Гордона. Про це сам журналіст повідомив в опублікованому відеозверненні. Офіс знаходиться на Подолі, на вулиці Щекавицькій.
Співробітники видання виявили слід від кулі на одному з вікон офісу, після чого викликали поліцію.
Журналіст пов'язав подію зі своєю професійною діяльністю.
"Друзі, говорити правду в країні, де за свободу слова потрібно щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, постійно кажу те, що думаю, і кажу правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається", – сказав Гордон.
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