Кривава бійня в Дніпрі: затримано нацгвардіця, який розстріляв 5 осіб

Затриманий Артемій Рябчук

У Дніпрі затримано нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів по службі на Південмаші.

Він був озброєний. В ході затримання при ньому знаходився автомат, з якого він раніше розстріляв товаришів по службі, написав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в соцмережі Facebook.

"Щойно Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену законом", - повідомив Монастирський.

/ Фейсбук Д. Монастирського

Зазначимо, що в МВС опублікували фото з місця події.

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Що відомо про загиблих і поранених

Імена загиблих і поранених опублікував СУ ГУНП в Дніпропетровській області

Загиблий:

Буганов Олександр Олександрович-15.08.1987, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший лейтенант, начальник варти. Інші дані встановлюються.

Левковський Артем Володимирович-16.12.2000, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат, помічник начальника варти. Проживає в м. Олешків, Херсонської області. Інші дані встановлюються.

Драган Олександр Олександрович-06.11. 1997, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, молодший сержант. Проживає: м.Дніпро, пров. Цивільний, 42. Інші дані встановлюються.

Черник Леонід Леонідович - 2002 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат. Проживає в Херсонській області. Інші дані встановлюються.

Цивільна загибла, жінка на ім'я Віра - 1986 року народження. Або співробітниця заводу - встановлюється, повідомили в правоохоронних органах.

П'ятеро людей отримали поранення:

Намісник Денис Вікторович, 23.08.2002 р. н.;

Гуліда Владислав Юрійович, 31.12.1999 р. н.;

Семенченко Ігор Андрійович, 1997 р. н.;

працівниця заводу Шарова Жанна Геннадіївна;

Мачула Євген Сергійович, 08.07.2001 р. н.

Що відомо про того, хто стріляв

20-річний Артемій Рябчук народився в місті Ізмаїл Одеської області. Має середньо-технічну освіту, закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, передає Obozrevatel.

Був призваний на строкову службу Одеським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки у жовтні 2021 року.

До служби в армії Рябчук працював комірником на одному з приватних підприємств.

Прикмети розшукуваного Артемія Рябчука: зріст – 194 см, статура Середня. Зачіска коротка, лоб високий, очі карі. Татуювань на тілі немає.

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