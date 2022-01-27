Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: всі постраждалі у важкому стані, їх оперують

Стрілянину на Південмаші влаштував 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук / колаж УНІАН

Четверо постраждалих внаслідок стрільби на заводі Південмаш у Дніпрі госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова.

Поранення отримали троє чоловіків і одна жінка, всі вони — у важкому стані. Постраждалих оперують лікарі, передає ТСН.

Як повідомляв Главред, близько четвертої години ранку 27 січня військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, при видачі зброї з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії України. Після чого зі зброєю втік.

В ході поліцейської операції Сирена Артемія Рябчука вдалося затримати.

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Загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро були поранені. Потім з'явилася інформація, що під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

ЗМІ опублікували імена загиблих в результаті стрілянини в Дніпрі:

Олександр Буганов - 15.08.1987, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший лейтенант, начальник варти;

Артем Левковський - 16.12.2000, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат, помічник начальника варти;

Олександр Драган - 06.11. 1997, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, молодший сержант;

Леонід Черник - 2002 року народження, військовослужбовець військової частини 3021 Нацгвардії України, старший солдат.

Повідомляється, що серед жертв є цивільна - жінка на ім'я Віра, 1986 року народження.

Як повідомляв Главред, в центрі Києва 25 січня сталася перестрілка. Біля головного управління СБУ озброєні чоловіки з автоматами нібито напали на активістів.

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