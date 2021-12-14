Під Києвом чоловік влаштував стрільбу по людях: силовикам довелося брати штурмом його квартиру

Щоб затримати стрільця, силовикам довелося вирізати двері до помешкання.
У місті Вишневе Київської області чоловік стріляв по людях, а потім зачинився у квартирі.
Він здійснив декілька пострілів у напрямку людей, повідомляє у Facebook начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Сьогодні о 12:00 невідомий чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей, після чого зачинився в одній із квартир багатоповерхівки", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели спецоперацію, щоб піймати стрільця. Силовикам довелося брати квартиру штурмом – лише так вдалося затримати чоловіка.
Нєбитов зазначив, що деталі події поліція повідомить пізніше.
Нагадаємо, у Мелітополі підліток влаштував стрілянину в школі і підстрелив однокласника. До правоохоронців звернулася мама потерпілого. Вона розповіла, що однокласник її сина з вікна другого поверху місцевої гімназії зробив кілька пострілів з пневматичного пістолета.
Також раніше повідомлялося, що на Черкащині студенти планували масовий розстріл у коледжі. Двоє студентів одного з коледжів Черкаської області готувалися здійснити масовий розстріл одногрупників. Служба безпеки України запобігла вчиненню терористичного акту.
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