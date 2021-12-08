У Мелітополі підліток влаштував стрілянину в школі і підстрелив однокласника

Стрілянина в школі / pixabay.com

У Мелітополі Запорізької області підліток 2007 року приніс до школи пневматичну зброю і вирішив постріляти.

Як повідомляє Мелітопольське районне управління поліції в Запорізькій області, в якості мішені він вибрав свого однокласника.

До правоохоронців звернулася мама потерпілого. Вона розповіла, що однокласник її сина з вікна другого поверху місцевої гімназії зробив кілька пострілів з пневматичного пістолета.

"Одна з куль потрапила в нижню праву частину губи хлопця", - йдеться в повідомленні.

Потерпілому була надана медична допомога в гімназії, а в лікарню батьки підлітка не зверталися.

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Учень, який вчинив стрілянину, пояснив, що зробив це "заради приколу".

Пневматичний пістолет, що не належить ні йому, ні його рідним, поліцейські вилучили.

Наразі триває досудове розслідування. Відповідальність за цією статтею ККУ настає з 14 років.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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