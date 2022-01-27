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Випустив три кулі впритул, дівчина втратила багато крові: у МВС розповіли про постраждалих у Дніпрі

27 січня 2022, 11:05
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За життя 22-річної дівчини борються лікарі. Ще 2 поранених - у важкому стані, життя ще двох військовослужбовців - поза небезпекою. Дніпрян закликали здати кров.

Південмаш, стрільба
Стрілянину на Південмаші влаштував 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук / колаж УНІАН

Радник глави МВС Антон Геращенко розповів про стан здоров'я поранених військовослужбовців після розстрілу на заводі Південмаш у Дніпрі, який влаштував 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук.

За словами Геращенка, Рябчук випустив три кулі впритул в 22-річну дівчину. Вона втратила понад три літри крові. За її життя зараз борються лікарі. Ще двоє поранених - у важкому стані, життя ще двох військовослужбовців - поза небезпекою.

Постраждалих госпіталізували в обласну лікарню імені Мечникова.

"Ще один її товариш по службі отримав поранення в черевну порожнину, він також перебуває у важкому стані. Життя інших двох поранених, доставлених в лікарню Мечникова, за оцінками лікарів, поза небезпекою. У важкому стані перебуває також військовослужбовець НГУ, доставлений в 16 міську лікарню. У нього поранення в груди, у стегно і в плече", - написав Геращенко у Facebook.

Радник глави МВС закликав усіх небайдужих жителів Дніпра підтримати поранених нацгвардійців і здати кров.

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Тим часом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "Артемій Рябчук нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом".

"За моїм наказом буде створена комісія з вивчення обставин, які могли призвести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоби навчити, як захищати країну і піклуватися про безпеку, а не для того, щоби він розстрілював своїх колег. Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї", - написав міністр на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв Главред, близько четвертої години ранку 27 січня військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, при видачі зброї з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії України. Після чого зі зброєю втік.

В ході поліцейської операції Сирена Артемія Рябчука вдалося затримати.

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