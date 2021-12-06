Кривава різанина зі стріляниною: у Кривому Розі влаштували смертельні розбірки

Під час бійки один з учасників отримав ножові поранення, після чого вистрілив у жертву.
В Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті конфлікту між групами осіб один з чоловіків загинув, інший з ножовими пораненнями доставлений в лікарню.
Подія трапилася 5 грудня на одній з вулиць Металургійного району, розповіли в ГУ НП в Дніпропетровській області.
Як з'ясували правоохоронці, конфліктна ситуація виникла між двома групами іноземців. Під час бійки, один з учасників отримав ножові поранення, після чого вистрілив у потерпілого.
В результаті подій 35-річний чоловік загинув від вогнепального поранення в груди, 28-річний - доставлений в лікарню з численними ножовими пораненнями і знаходиться під цілодобовим конвоєм.
На даний час фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
Подробиці смертельних розбірок у Кривому Розі
Як уточнює видання Свои, загиблий отримав два вогнепальні поранення. Ще одного чоловіка з порізаним обличчям і ножовим пораненням спини доставили в лікарню. Подія сталася поблизу кафе Груша.
Убитий чоловік - громадянин Азербайджану, який приїхав з ще одним товаришем до Кривого Рогу того ж дня з Києва. Інший учасник конфлікту, який отримав ножове поранення в спину, громадянин Азербайджану. Раніше його відправили в СІЗО на час досудового розслідування за гучне пограбування в 2019 році ювелірного магазину Золотий Вік в Металургійному районі Кривого Рогу, але незабаром змінили запобіжний захід на домашній арешт.
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