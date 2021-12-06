Кривава різанина зі стріляниною: у Кривому Розі влаштували смертельні розбірки

У Кривому Розі сталося вбивство / svoi.kr.ua

В Кривому Розі Дніпропетровської області в результаті конфлікту між групами осіб один з чоловіків загинув, інший з ножовими пораненнями доставлений в лікарню.

Подія трапилася 5 грудня на одній з вулиць Металургійного району, розповіли в ГУ НП в Дніпропетровській області.

Як з'ясували правоохоронці, конфліктна ситуація виникла між двома групами іноземців. Під час бійки, один з учасників отримав ножові поранення, після чого вистрілив у потерпілого.

В результаті подій 35-річний чоловік загинув від вогнепального поранення в груди, 28-річний - доставлений в лікарню з численними ножовими пораненнями і знаходиться під цілодобовим конвоєм.

На даний час фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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/ svoi.kr.ua

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Подробиці смертельних розбірок у Кривому Розі

Як уточнює видання Свои, загиблий отримав два вогнепальні поранення. Ще одного чоловіка з порізаним обличчям і ножовим пораненням спини доставили в лікарню. Подія сталася поблизу кафе Груша.

/ svoi.kr.ua

Убитий чоловік - громадянин Азербайджану, який приїхав з ще одним товаришем до Кривого Рогу того ж дня з Києва. Інший учасник конфлікту, який отримав ножове поранення в спину, громадянин Азербайджану. Раніше його відправили в СІЗО на час досудового розслідування за гучне пограбування в 2019 році ювелірного магазину Золотий Вік в Металургійному районі Кривого Рогу, але незабаром змінили запобіжний захід на домашній арешт.

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