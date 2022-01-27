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Стрілянина на заводі Південмаш у Дніпрі: поранено 5 нацгвардійців, 5 загинули, зокрема і жінка

27 січня 2022, 08:20
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Солдат строкової служби 20-річний Артемій Рябчук при видачі зброї з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Південмаш, стрільба
У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі / Колаж Інформатор, МВС України

У Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили факт стрілянини минулої ночі на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі. Загинули п'ятеро військовослужбовців Національної гвардії, ще п'ятеро - поранено.

НП сталася 27 січня о 03 год. 40 хв. на території Південного машинобудівного заводу Південмаш, повідомляє пресслужба МВС.

"Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н., при видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю зник", - йдеться в повідомленні.

В результаті п'ятеро людей загинули, а ще п'ятеро - отримали поранення.

"На жаль, під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення", - додали в МВС.

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У місті введена поліцейська операція Сирена. По тривозі піднято особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії.

Мотиви скоєного злочину поки невідомі. На місце події терміново поїхав командувач Національною гвардією генерал полковник Микола Балан.

Що відомо про стрілка

20-річний Артемій Рябчук народився у місті Ізмаїл Одеської області. Має середньо-технічну освіту, закінчив Ізмаїльський аграрно-технічний коледж, повідомляє Obozrevatel.

Солдата призвав на термінову службу Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в жовтні 2021 року.

До служби в армії Рябчук працював комірником на одному з приватних підприємств.

Прикмети розшукуваного Артемія Рябчука: зріст – 194 см, статура середня. Зачіска коротка, чоло високе, очі карі. Татуювань на тілі немає.

Артемій Рябчук / Фото МВС Украины

Як повідомляв Главред, в центрі Києва 25 січня сталася перестрілка. Біля головного управління СБУ озброєні чоловіки з автоматами нібито напали на активістів.

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