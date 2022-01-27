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Кривавий розстріл у Дніпрі: бійця НГУ могли цькувати товариші по службі - що відомо

27 січня 2022, 11:57
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Нацгвардієць, який влаштував стрілянину на заводі "Південмаш" у Дніпрі, здався добровільно.

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Затримання Артемія Рябчука / Facebook / UA.National.Police

Про місцезнаходження нацгвардейца Артемія Рябчука, який сьогодні, 27 січня, вранці в Дніпрі розстріляв своїх товаришів, повідомив небайдужий громадянин.

Як розповіли у патрульній поліції України, близько 9 ранку на спецлінію 102 надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що недалеко від міста Дніпра, в місті Підгороднє, на вулиці Крайня він побачив чоловіка, схожого за прикметами на розшукуваного військовослужбовця.

"Патрульні негайно були направлені туди командиром батальйону. Інформація громадянина підтвердилася. По вулиці рухався чоловік з предметом, схожим на автомат", - йдеться в повідомленні.

Патрульні поліцейські затримали його і наділи наручники. Надалі на місце викликали слідчо-оперативну групу.

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/ Facebook/UA.National.Police

Нацгвардієць, який влаштував стрілянину на заводі "Південмаш" у Дніпрі, здався добровільно, заявив заступник директора територіального управління ДБР у м.Полтава Володимир Шило.

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"Здався добровільно, подзвонив в поліцію і був затриманий", - зазначив він.

Шило уточнив, що нацгвардієць знаходився в одному з селищ недалеко від Дніпра. Він попросив випадкову перехожу зателефонувати в поліцію, оскільки свій телефон залишив на місці події.

Представник ДБР додав, що зараз мотиви скоєння злочину невідомі і будуть встановлюватися слідчим шляхом.

"Поки відомо, ще це військовослужбовець, 2001 року народження. Він перебуває на службі з жовтня 2021 року", - розповів Шило.

Ймовірна причина трагедії

Як розповів у своєму Telegram-каналі екс-нардеп Ігор Мосійчук, ймовірною причиною тагедії могли бути нестатутні стосунки.

За його даними, Рябчук два місяці тому зупинив бійку між військовослужбовцями і доповів про це командирам.

"Після цього його оголосили стукачем і почали цькувати! Це тривало два місяці, поки він не дістався до зброї...", - повідомив Мосійчук.

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/ Facebook/UA.National.Police

Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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