'Збивати важко': офіцер ЗСУ розкрив проблему при відбитті повітряних ударів РФ

Андрій Крамаров пояснив, чого не вистачає українським військам під час відбиття ударів РФ.

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/ Колаж: Главред, фото: Telegram/Володимир Зеленський, Міноборони України

Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров прокоментував ситуацію навколо повітряних ударів країни-агресора РФ по Україні.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, основне, чого не вистачає українським військам, так це ракетних комплексів і засобів РЕБ.

"Але з огляду на розміри і висоти роботи БПЛА, тому що в них доволі низький індекс поперечного розсіювання і відбиття (для того, щоб їх могли побачити, наприклад, радіолокаційні станції), теоретично такого класу БПЛА може уражати і тактична авіація", - зазначив експерт.

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За його словами, для РЛС радянських модифікацій - винищувачів МіГ-29, Су-27 і штурмовиків Су-25 - БПЛА є малопомітною ціллю і їм важко на неї навестися.

"Я знаю, що цілі такого типу збивалися в ручному режимі, а це досить важко", - додав Крамаров.

Хто такий Андрій Крамаров Андрій Крамаров - офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт. Згідно з його сторінкою в Facebook, раніше працював на посаді "головний спеціаліст" у Національному банку України та юрисконсультом в Ощадбанку. Вивчав міжнародний бізнес в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та право в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Удари РФ по Україні - останні новини

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.

Уже відомо, що внаслідок ракетного удару РФ у Києві загинули 32 людини, постраждали 117 осіб.

За підсумком аварійно-рятувальних роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" у Києві після російського ракетного удару в понеділок, стало відомо, що загинули 2 особи, ще 32 дістали поранення.

Як відомо, російські окупанти систематично обстрілюють Харків ракетами з Бєлгородської області та проводять наземні операції в прикордонні Харківщини. Кілька тижнів тому після того, як на Заході дозволили Україні застосовувати іноземну зброю по території РФ, HIMARS атакував на Бєлгородчині дві установки С-400, які окупанти, імовірно, використовують, як і С-300, для ударів по Харкову та області.

/ Инфографика Главреда

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