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У Києві зросла кількість жертв удару РФ: в "Охматдиті" завершено розбір завалів

Олексій Тесля
9 липня 2024, 13:07
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Рятувальники дістали тіла жінок з-під завалів зруйнованого ракетним ударом РФ будинку.
Київ
Наслідки ракетного удару по Києву / Колаж: Главред, Фото: Facebook/MNS.GOV.UA

У Шевченківському районі Києва рятувальники дістали з-під завалів будинку, зруйнованого російським ракетним ударом, тіла загиблих.

"Тіло ще однієї жінки щойно дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці. Уже 11 загиблих у цьому будинку", - написав Кличко в Telegram.

Раніше вранці він повідомляв, що рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російським ракетним ударом будинку в Шевченківському районі тіла ще двох жінок.

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Як уточнили в ДСНС, з-під завалів будинку дістали тіло ще однієї жертви. Загальна кількість загиблих у цьому будинку збільшилася до 12 осіб.

Завершено розбір завалів у лікарні "Охматдит"

Завершено аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" у Києві після російського ракетного удару в понеділок, на цій локації загинули 2 особи, ще 32 дістали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершено. Внаслідок атаки рф на цій локації 2 людей загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей", - написав Клименко.

Що таке Охматдит

Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.

У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Як уточнили в Київській міській військовій адміністрації, станом на 12:15, унаслідок ракетного удару РФ у Києві загинула 31 людина, постраждали 117 осіб.

Ракетний удар по "Охматдиту" - останні новини

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.

За підсумком аварійно-рятувальних роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" у Києві після російського ракетного удару в понеділок, стало відомо про те, що загинули 2 людини, ще 32 дістали поранення.

Як уточнили в Нацполіції, по медичну допомогу звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей

Міноборони Росії відреагувало на криваві наслідки своїх ракетних ударів по цивільних об'єктах Києва, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", та інших міст у понеділок, 8 липня. Всю провину в убивстві цивільного населення Росія, природно, переклала на українську ППО.

У Києві зросла кількість жертв удару РФ: в 'Охматдиті' завершено розбір завалів
/ Инфографика: Главред

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